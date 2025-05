Napoli morto Riccardo Imperiali di Francavilla | lutto nella Deputazione di San Gennaro

© Ilmattino.it - Napoli, morto Riccardo Imperiali di Francavilla: lutto nella Deputazione di San Gennaro Napoli piange Riccardo Imperiali di Francavilla, illustre esponente della Deputazione di San Gennaro, morto oggi al termine di una breve malattia. Addio, a uno dei membri. 🔗 piangedi, illustre esponente delladi Sanoggi al termine di una breve malattia. Addio, a uno dei membri. 🔗 Ilmattino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli in lutto per la scomparsa di Riccardo Imperiali di Francavilla, figura storica della Deputazione di San Gennaro - La città partenopea piange la perdita di Riccardo Imperiali di Francavilla, illustre membro della Deputazione di San Gennaro, venuto a mancare oggi dopo una breve malattia. Con la sua scomparsa, Napoli perde un protagonista della sua storia religiosa e civile. Imperiali di Francavilla è ricordato, tra l’altro, per la sua tenace battaglia legale, culminata nel 2016, contro il decreto del Ministero dell’Interno che avrebbe modificato lo statuto della Deputazione dopo 500 anni, aprendo alla nomina di rappresentanti della Curia. 🔗ildenaro.it

Riccardo Muti: “De Simone è morto solo, ha dato tanto a Napoli” - Le parole, e la rabbia, di Riccardo Muti in seguito alla scomparsa del compositore e musicologo, Roberto De Simone. “Sono affranto e arrabbiato per la scomparsa di Roberto De Simone, un amico, un grande genio, un napoletano europeo, un intellettuale che guardava contemporaneamente alle radici colte e popolari della nostra cultura. Sono arrabbiato perché è […] 🔗2anews.it

Emanuele Durante morto a Napoli, arriva lo stop del questore: «Niente funerali pubblici» - Niente funerali pubblici per Emanuele Durante. Lo ha deciso ieri il questore di Napoli, Maurizio Agricola, per motivi di ordine pubblico. Una doccia gelata per i familiari del ventenne assassinato... 🔗ilmattino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, morto Riccardo Imperiali di Francavilla: lutto nella Deputazione di San Gennaro; Napoli, morto Riccardo Imperiali di Francavilla: avvocato e giornalista, «salvò» il tesoro di San Gennaro; Lutto per la deputazione di San Gennaro: addio a Riccardo Imperiali di Francavilla; Napoli, morto Riccardo Imperiali di Francavilla: lutto nella Deputazione di San Gennaro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, morto Riccardo Imperiali di Francavilla: lutto nella Deputazione di San Gennaro - Napoli piange Riccardo Imperiali di Francavilla, illustre esponente della Deputazione di San Gennaro, morto oggi al termine di una ... 🔗msn.com

E' morto Riccardo Imperiali di Francavilla: il messaggio di cordoglio di De Laurentiis - E' venuto a mancare Riccardo Imperiali di Francavilla, esponente della Deputazione di San Gennaro, morto oggi, come spiega l'edizione online de 'Il Mattino', al termine di una breve malattia. La città ... 🔗msn.com

Lutto nella Deputazione di San Gennaro, morto Riccardo Imperiali di Francavilla - Napoli si stringe in lutto per la scomparsa di Riccardo Imperiali di Francavilla, esponente della Deputazione di San Gennaro, venuto a mancare oggi dopo una breve malattia. Figura di spicco della vita ... 🔗ilroma.net