Napoli Lukaku | "Inter? Gli auguro di arrivare il più lontano possibile" E sullo Scudetto risponde come Kobe Bryant

Napoli, Romelu Lukaku, ha commentato la vittoria dei suoi a Lecce in diretta a DAZN. Queste le sue parole. Scudetto VICINO -. 🔗 L`attaccante del, Romelu, ha commentato la vittoria dei suoi a Lecce in diretta a DAZN. Queste le sue parole.VICINO -. 🔗 Calciomercato.com

Napoli, Lavezzi non ha dubbi su Lukaku: la sentenza - Il Pocho Lavezzi ha parlato in un’intervista del bomber del Napoli e della sua stagione: la sua opinione è chiarissima. Ezequiel Lavezzi è stato ospite di Televomero durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli. Tantissimi gli aneddoti raccontati dal Pocho durante il suo intervento televisivo. Da grande tifoso del Napoli, Lavezzi ha anche parlato del rendimento attuale degli uomini di Antonio Conte, soffermandosi sulle recenti prestazioni di Romelu Lukaku. 🔗spazionapoli.it

Napoli, Raspadori: "Io e Lukaku formiamo una grande coppia" - Napoli, 19 febbraio 2025 - Per qualcuno è l'uomo della provvidenza, per altri uno delle migliori riserve del campionato che meriterebbe più spazio, nonché un jolly di cui ogni allenatore vorrebbe poter disporre: poi c'è il diretto interessato, Giacomo Raspadori, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc per parlare del suo momento personale e di quello del Napoli, strettamente collegati anche grazie al suo recente gol all'Olimpico contro la Lazio, figlio del feeling sempre crescente con Romelu Lukaku nell'ambito di quel 3-5-2 rispolverato da Antonio Conte per ovviare all'emergenza ... 🔗sport.quotidiano.net

Napoli, Conte nel post partita: «La squadra ha meritato la vittoria. Lukaku? Le prestazioni di Romelu stanno crescendo…» - L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato nel post partita del match vinto al Maradona contro la Fiorentina di Palladino. Le parole Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita dopo la vittoria al Maradona contro la Fiorentina di Palladino nel match valido per la 28^ giornata di […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Napoli, Adani consiglia: «Per il post Lukaku punterei su di lui, sarebbe lo step più ovvio» - Calciomercato Napoli, il consiglio di Lele Adani ai partenopei per il successore di Romelu Lukaku: «Punterei su di lui» Durante il suo intervento a Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato del possibi ... 🔗calcionews24.com

Napoli, Lukaku vede il Lecce e prenota il gol - Tre reti in 7 sfide con i giallorossi. E con il Napoli non è mai rimasto a digiuno per tre partite consecutive ... 🔗msn.com