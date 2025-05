Napoli la storia è chiara | col Lecce c’è da avere paura

© Spazionapoli.it - Napoli, la storia è chiara: col Lecce c’è da avere paura storia.Napoli e Inter proseguono la lotta scudetto quando mancano ormai quattro partite alla fine della stagione. Gli uomini di Antonio Conte conducono la classifica con tre punti di vantaggio sui nerazzurri, ma le prossime giornate saranno tutt’altro che banali.Lecce e Verona sono due avversarie insidiose per diversi motivi. I pugliesi cercano la salvezza matematica, e contro il Napoli potrebbero avere una motivazione in più per mettere i bastoni fra le ruote agli azzurri. Il Verona, invece, a +6 dalla zona retrocessione, potrebbe giocare contro l’Inter senza pressione addosso. Gli uomini di Simone Inzaghi, reduci dal pareggio in Champions League contro il Barcellona, potrebbero accusare le fatiche dell’ennesima partita in pochi giorni. 🔗 I pugliesi provano a mettere i bastoni fra le ruote agli azzurri, con un occhio allae Inter proseguono la lotta scudetto quando mancano ormai quattro partite alla fine della stagione. Gli uomini di Antonio Conte conducono la classifica con tre punti di vantaggio sui nerazzurri, ma le prossime giornate saranno tutt’altro che banali.e Verona sono due avversarie insidiose per diversi motivi. I pugliesi cercano la salvezza matematica, e contro ilpotrebberouna motivazione in più per mettere i bastoni fra le ruote agli azzurri. Il Verona, invece, a +6 dalla zona retrocessione, potrebbe giocare contro l’Inter senza pressione addosso. Gli uomini di Simone Inzaghi, reduci dal pareggio in Champions League contro il Barcellona, potrebbero accusare le fatiche dell’ennesima partita in pochi giorni. 🔗 Spazionapoli.it

Se ne parla anche su altri siti

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli. Qualunque sia il risultato finale di quel match, la squadra azzurra resta ad un passo dall’impresa storica di vincere uno Scudetto, dopo il terribile decimo posto della scorsa stagione. 🔗spazionapoli.it

Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano” - Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano”"> Il Napoli ha un’occasione concreta per mettere le mani sul suo quarto Scudetto, ma per Massimo Crippa, simbolo del secondo titolo azzurro conquistato nel 1990, tutto passa da una sola tappa chiave: Lecce. Intervistato da Tuttosport, l’ex centrocampista lancia una previsione netta: «Se il Napoli supera indenne Lecce, poi ha la strada in discesa. 🔗napolipiu.com

Napoli ricorda Chiara Jaconis: una bouganville in suo onore nel Parco Viviani alla presenza dei suoi genitori - Il Comune di Napoli rende omaggio a Chiara Jaconis a sei mesi dalla tragica scomparsa con la piantumazione di una bouganville, simbolo di bellezza e resilienza, che fiorirà nel suo ricordo su un’intera parete all’interno del Parco Viviani, (ingresso Via Cupa Vecchia). Nel corso della cerimonia, prevista per domani, sabato 15 marzo alle ore 10.30, verrà scoperta anche una targa […] 🔗2anews.it

Ne parlano su altre fonti

Serie A, i bilanci del 2023/24. L’analisi di Gazzetta: Lecce sul podio per gli utili; Roma-Lecce 2-3, Stefano Di Chiara: “La scintilla nacque all’andata, quando Boniek…”; Lecce: nella Chiesa di Santa Chiara; Alberto Di Chiara: Il Lecce ha tanti giovani di valore. Rebic con Krstovic farà benissimo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Di Chiara: "Lecce-Napoli, il mio pronostico e le scelte di Conte" - 'Il Napoli si gioca lo scudetto, non vorrà dare appigli all'Inter che è nelle condizioni di poter vincere tutte le partite sino al termine', ha spiegato l'ex calciatore. 🔗msn.com

Di Chiara: "Sul Napoli ci sono pressioni indubbie, ma Conte e alcuni calciatori esperti sanno come gestirle" - “Conte l’ho incrociato nel Lecce quando arrivava dalla Primavera, in un periodo in cui dal settore giovanile salentino vennero fuori lui, Moriero, Garzya e altri. Nella gara di domani - ha detto l’ex ... 🔗msn.com

Lecce, mission impossible contro il Napoli di Conte. Torna Krstovic e sogna un gol per Graziano. Al Via del Mare si gioca alle 18 - Da una parte il sogno dei salentini di conquistare la terza salvezza consecutiva in serie A, obiettivo mai raggiunto in più di cento anni di storia, dall’altra la voglia matta ... 🔗msn.com