Napoli in lutto per la scomparsa di Riccardo Imperiali di Francavilla figura storica della Deputazione di San Gennaro

Riccardo Imperiali di Francavilla, illustre membro della Deputazione di San Gennaro, venuto a mancare oggi dopo una breve malattia.Con la sua scomparsa, Napoli perde un protagonista della sua storia religiosa e civile. Imperiali di Francavilla è ricordato, tra l’altro, per la sua tenace battaglia legale, culminata nel 2016, contro il decreto del Ministero dell’Interno che avrebbe modificato lo statuto della Deputazione dopo 500 anni, aprendo alla nomina di rappresentanti della Curia. Grazie al suo ricorso al TAR, la Deputazione mantenne la sua storica autonomia nella gestione dei beni legati al Santo Patrono.La sua dedizione e il suo impegno per la Deputazione e per la città di Napoli lasciano un vuoto significativo.L'articolo Napoli in lutto per la scomparsa di Riccardo Imperiali di Francavilla, figura storica della Deputazione di San Gennaro proviene da Ildenaro. 🔗 La città partenopea piange la perdita didi, illustre membrodi San, venuto a mancare oggi dopo una breve malattia.Con la suaperde un protagonistasua storia religiosa e civile.diè ricordato, tra l’altro, per la sua tenace battaglia legale, culminata nel 2016, contro il decreto del Ministero dell’Interno che avrebbe modificato lo statutodopo 500 anni, aprendo alla nomina di rappresentantiCuria. Grazie al suo ricorso al TAR, lamantenne la suaautonomia nella gestione dei beni legati al Santo Patrono.La sua dedizione e il suo impegno per lae per la città dilasciano un vuoto significativo.L'articoloinper ladididi Sanproviene da Ildenaro. 🔗 Ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lutto e sconforto nella FISI FVG per la tragica scomparsa di Marco Degli Uomini, sospese tutte le attività - La morte del 18enne Marco Degli Uomini, segna profondamente anche la FISI FVG. E' attraverso la voce del suo Presidente, Maurizio Dunnhofer, che per vicinanza e solidarietà alla famiglia. il Comitato ha scelto di sospendere la propria attività fino allo svolgimento dei funerali. L'annuncio... 🔗udinetoday.it

Napoli, malore alla guida: Egidio muore e travolge auto in sosta. Lutto a Materdei - L'incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 17 marzo 2025, attorno alle ore 8,00 L'articolo Napoli, malore alla guida: Egidio muore e travolge auto in sosta. Lutto a Materdei sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Napoli piange la scomparsa del maestro Roberto De Simone - Si è spento all’età di 91 anni Roberto De Simone, figura emblematica della cultura napoletana e italiana. La morte è avvenuta nella serata di domenica 6 aprile, intorno alle 21, nella sua abitazione in via Foria, presso il Palazzo De Gregorio di Sant’Elia. Al suo fianco, fino all’ultimo istante, c’erano la sorella Giovanna e il nipote Alessandro. I funerali sono attualmente in fase di organizzazione, e si ipotizza possano tenersi mercoledì 9 aprile. 🔗dayitalianews.com

Se ne parla anche su altri siti

Napoli in lutto per la scomparsa di Riccardo Imperiali di Francavilla, figura storica della Deputazione di San Gennaro; Lutto nella Deputazione di San Gennaro, morto Riccardo Imperiali di Francavilla; Riccardo Muti: De Simone è morto solo, Napoli ingrata con lui; Muti sulla scomparsa di De Simone: Napoli ingrata con lui, è morto solo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Napoli in lutto per la scomparsa di Riccardo Imperiali di Francavilla, figura storica della Deputazione di San Gennaro - La città partenopea piange la perdita di Riccardo Imperiali di Francavilla, illustre membro della Deputazione di San Gennaro, venuto a mancare oggi dopo una breve malattia. Con la sua scomparsa, Napol ... 🔗ildenaro.it

Napoli, morto Riccardo Imperiali di Francavilla: lutto nella Deputazione di San Gennaro - Napoli piange Riccardo Imperiali di Francavilla, illustre esponente della Deputazione di San Gennaro, morto oggi al termine di una breve malattia. Addio, a uno dei ... 🔗msn.com

Lutto per la deputazione di San Gennaro: addio a Riccardo Imperiali di Francavilla - Nel giorno del miracolo di maggio di San Gennaro è venuto a mancare uno dei membri storici della Deputazione intitolata al santo patrono di Napoli. La città piange Riccardo Imperiali di Francavilla, n ... 🔗napolitoday.it