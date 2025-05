Napoli in corsa per il titolo l’ex allenatore è sicuro | Conte sa come si fa

© Spazionapoli.it - Napoli in corsa per il titolo, l'ex allenatore è sicuro: "Conte sa come si fa" Napoli è in corsa per alzare al cielo il quarto scudetto della sua storia e ogni dettaglio risulta fondamentale in un testa a testa tiratissimo con l'Inter di Simone Inzaghi.Sono tanti gli step compiuti dal Napoli negli ultimi anni per raggiungere i livelli attuali, frutti di tanti progetti e ricostruzioni portati avanti da figure chiave della storia del club. L'ultimo fra questi, Antonio Conte, potrebbe scrivere una pagina di storia importantissima per il club azzurro, essendo in piena corsa per il secondo Scudetto negli ultimi tre anni.corsa scudetto, Benitez elogia il Napoli: le sue paroleUno dei personaggi fondamentali per la crescita del Napoli è stato sicuramente Rafa Benitez. L'allenatore spagnolo, il quale conosce bene sia l'ambiente partenopeo che il nerazzurro, avendo guidato anche l'Inter per un frangente della sua carriera, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport, evidenziando le forti possibilità degli azzurri di arrivare fino in fondo grazie a un fattore in particolare: l'allenatore Antonio Conte.

Napoli, la corsa al titolo passa da Torino: Conte prepara la mossa decisiva - Napoli, la corsa al titolo passa da Torino: Conte prepara la mossa decisiva"> A Castel Volturno piove e poi torna il sole, proprio come l’umore di una città che sogna il tricolore ma sa che ora serve solo una cosa: continuità. Antonio Conte lo ripete a ogni seduta: “Niente sbalzi, niente oscillazioni”. A cinque giornate dalla fine, con l’Inter agganciata a quota 71 in vetta, ogni dettaglio può fare la differenza. 🔗napolipiu.com

