Napoli | il sangue si scioglie san Gennaro fa anche terzo miracolo

miracolo di maggio di San Gennaro si è compiuto: alle 18.09, nella Basilica di Santa Chiara, il sangue del patrono di Napoli si e’ sciolto. L’annuncio e’ stato accolto da un lungo applauso dei fedeli presenti, riuniti per la tradizionale processione che ogni anno si snoda dal Duomo attraverso le strade del centro storico. Il prodigio si e’ verificato in un clima di forte emozione. Tantissimi i partecipanti, tra cittadini e turisti, accorsi per assistere al segno ritenuto da molti auspicio di protezione per la citta’. Il miracolo di maggio è uno dei tre appuntamenti dell’anno in cui si assiste alla liquefazione del sangue del Santo, insieme a quello del 19 settembre e al 16 dicembre. La sua ripetizione e’ tradizionalmente interpretata come segnale positivo per Napoli e i suoi abitanti.L'articolo Napoli: il sangue si scioglie, san Gennaro fa anche terzo miracolo proviene da Ildenaro. 🔗 Ildi maggio di Sansi è compiuto: alle 18.09, nella Basilica di Santa Chiara, ildel patrono disi e’ sciolto. L’annuncio e’ stato accolto da un lungo applauso dei fedeli presenti, riuniti per la tradizionale processione che ogni anno si snoda dal Duomo attraverso le strade del centro storico. Il prodigio si e’ verificato in un clima di forte emozione. Tantissimi i partecipanti, tra cittadini e turisti, accorsi per assistere al segno ritenuto da molti auspicio di protezione per la citta’. Ildi maggio è uno dei tre appuntamenti dell’anno in cui si assiste alla liquefazione deldel Santo, insieme a quello del 19 settembre e al 16 dicembre. La sua ripetizione e’ tradizionalmente interpretata come segnale positivo pere i suoi abitanti.L'articolo: ilsi, sanfaproviene da Ildenaro. 🔗 Ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, si scioglie il sangue di San Gennaro: è il terzo miracolo, folla di fedeli in corteo - Alle 18.09 nella Basilica di Santa Chiara, il sangue del patrono di Napoli si è sciolto tra gli applausi 🔗affaritaliani.it

Il Presidente di CO.PRE.CO. in visita al Conservatorio di San Pietro a Majella: “Napoli è musica, identità e futuro” - Il presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori (CO.PRE.CO.), Ivano Iai, ha visitato oggi il Conservatorio di San Pietro a Majella, dove ha incontrato la nuova presidente Carla Ciccarelli e il direttore Gaetano Panariello. Un’occasione – si legge in una nota – per sottolineare l’importanza del Conservatorio napoletano nel panorama della formazione artistica in Italia e nel mondo e per ribadire la necessità di un dialogo costante tra le istituzioni musicali. 🔗ildenaro.it

Napoli, sparatoria a San Giovanni prima della via Crucis. Le parole di don Battaglia: «Ora basta spari e violenza» - Cambio di programma all?ultimo momento. Il cardinale sposta la veglia del sabato santo dalla Cattedrale alla parrocchia di San Giuseppe e Madonna di Lourdes, a San Giovanni a Teduccio, dopo la... 🔗ilmattino.it

Approfondimenti da altre fonti

Napoli: sangue si scioglie, san Gennaro fa anche terzo miracolo; Napoli, si scioglie il sangue di San Gennaro: è il terzo miracolo, folla di fedeli in corteo; Sangue di San Gennaro non si è sciolto, niente miracolo: cosa significa per Napoli secondo la tradizione; Napoli, miracolo di San Gennaro: il sangue si scioglie prima della celebrazione eucaristica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

San Gennaro, a Napoli si ripete la liquefazione del sangue - Si è ripetuta a Napoli la liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è stato dato alle ore 18.09 nella Basilica di Santa Chiara, dove si è conclusa la processione partita dalla Cattedrale. (AN ... 🔗ansa.it

Miracolo di San Gennaro oggi a Napoli: sangue sciolto alle ore 18.09, l'annuncio nella basilica di Santa Chiara - San Gennaro ripete il miracolo di maggio: sangue sciolto alle ore 18.09, l'annuncio a Santa Chiara dove la reliquia è arrivata come ogni anno dopo una lunga processione partita ... 🔗msn.com

Miracolo di San Gennaro, centinaia di fedeli in attesa nella Cappella del Tesoro. La tradizione e il significato - Grande attesa a Napoli nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, dove centinaia di fedeli sono accorsi in occasione del così detto "miracolo di maggio". Aspettando ... 🔗msn.com