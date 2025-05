Napoli il Lecce ultimo ostacolo per lo Scudetto | ma il precedente del 2012 non lascia tranquillo Conte

Napoli si è capovolto. Gli azzurri sono passati dal -3 prima del weekend di Pasqua, al +3 dopo Napoli-Torino del. 🔗 In una settimana il mondo asi è capovolto. Gli azzurri sono passati dal -3 prima del weekend di Pasqua, al +3 dopo-Torino del. 🔗 Calciomercato.com

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli. Qualunque sia il risultato finale di quel match, la squadra azzurra resta ad un passo dall’impresa storica di vincere uno Scudetto, dopo il terribile decimo posto della scorsa stagione. 🔗spazionapoli.it

Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano” - Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano”"> Il Napoli ha un’occasione concreta per mettere le mani sul suo quarto Scudetto, ma per Massimo Crippa, simbolo del secondo titolo azzurro conquistato nel 1990, tutto passa da una sola tappa chiave: Lecce. Intervistato da Tuttosport, l’ex centrocampista lancia una previsione netta: «Se il Napoli supera indenne Lecce, poi ha la strada in discesa. 🔗napolipiu.com

Napoli, il Lecce ultimo ostacolo per lo scudetto: ma il precedente del 2012 non lascia tranquillo Conte - In una settimana il mondo a Napoli si è capovolto. Gli azzurri sono passati dal -3 prima del weekend di Pasqua, al +3 dopo Napoli-Torino del 27 aprile. La squadra. 🔗calciomercato.com

Causio: "Lecce non è l'ultimo ostacolo, ma so che Conte ha dei problemi lì" - Franco Causio, ex calciatore, ha parlato di alcuni argomenti che riguardano il Napoli di Conte ai microfoni di Radio Kiss Kiss. 🔗msn.com

Napoli, Conte svela il segreto dell'exploit McTominay e avvisa: “Ho perso scudetti all'ultima giornata” - Conte torna nella sua Lecce per la partita che potrebbe avvicinare davvero il Napoli allo scudetto a 4 dalla fine. Il monito del tecnico e il fattore McTominay. 🔗sport.virgilio.it