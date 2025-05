Napoli foto della vicina sul comodino e pedinamenti | arrestato per stalking

© Lapresse.it - Napoli, foto della vicina sul comodino e pedinamenti: arrestato per stalking Napoli aveva la foto della vicina sul comodino e la pedinava: è stato arrestato per stalking. Aveva in casa foto della vicina scaricate dai social e stampate, una delle quali esposta in una cornice d’argento sul comodino vicino al letto. Il 44enne è stato fermato dai carabinieri di Vico Equense (Napoli), che parlano di “ossessione” raggiunta dall’uomo, passato dai saluti sul pianerottolo a incontri sempre più frequenti e “pianificati”: a volte suonava alla porta della donna, offrendole mele, limoni o una bottiglia di spumante.Poi l’ha contattata sui social, inviandole messaggi via via più audaci. Sullo zerbino ogni giorno un omaggio differente, rispedito educatamente al mittente. Una rosa rossa o una mimosa sul parabrezza della macchina, fino a quando l’uomo è uscito allo scoperto dichiarando i suoi sentimenti e non ha desistito neppure di fronte al rifiuto della donna. 🔗 aveva lasule la pedinava: è statoper. Aveva in casascaricate dai social e stampate, una delle quali esposta in una cornice d’argento sulvicino al letto. Il 44enne è stato fermato dai carabinieri di Vico Equense (), che parlano di “ossessione” raggiunta dall’uomo, passato dai saluti sul pianerottolo a incontri sempre più frequenti e “pianificati”: a volte suonava alla portadonna, offrendole mele, limoni o una bottiglia di spumante.Poi l’ha contattata sui social, inviandole messaggi via via più audaci. Sullo zerbino ogni giorno un omaggio differente, rispedito educatamente al mittente. Una rosa rossa o una mimosa sul parabrezzamacchina, fino a quando l’uomo è uscito allo scoperto dichiarando i suoi sentimenti e non ha desistito neppure di fronte al rifiutodonna. 🔗 Lapresse.it

Su altri siti se ne discute

Arrestato per stalking sulla vicina di casa nel Napoletano: aveva una foto della vittima sul comodino - Prima i saluti sul pianerottolo, poi incontri che sembrano casuali ma non lo erano, poi i messaggi sui social, sempre più audaci. infine i regali quotidiani sullo zerbino dell’uscio di casa, sempre rispediti al mittente. Con l’accusa di stalking su una vicina i carabinieri di Vico Equense, in provincia di Napoli, hanno arrestato un 44enne: durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto che l’uomo nella sua stanza aveva addirittura foto della donna stampate e conservate, una delle quali esposta in una cornice d’argento sul comodino vicino al letto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Vico Equense: la foto della vicina incorniciata sul comodino, l’ossessione di un 44enne. Arrestato dai Carabinieri per stalking - Quando l’amore diventa assedio: la storia di una persecuzione silenziosa tra le pareti sottili di un condominio a Vico Equense. La storia che racconteremo può riassumersi in una sola parola e nella sua etimologia.Ossessione.Per i latini obsessio, assedio. Un assedio logorante come quello che i condottieri infliggevano ai castelli e agli eserciti in essi asserragliati. Di quelli che tolgono il fiato, tagliano i viveri portando alla disperazione e alla sconfitta senza scoccare una sola freccia. 🔗puntomagazine.it

Sul comodino tiene la foto della vicina di casa, bloccato mentre la pedina (e la insulta) - Sul comodino aveva la foto della sua amata in una cornice d'argento, peccato che la donna fosse la sua vicina di casa e non avesse con lui alcun legame e lo avesse più volte rifiutato. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Vico Equense (Napoli) per atti persecutori. La foto... 🔗today.it

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, foto della vicina sul comodino e pedinamenti: arrestato per stalking; Sul comodino tiene la foto della vicina di casa, bloccato mentre la pedina (e la insulta); La foto della vicina incorniciata sul comodino: l'ossessione di un uomo; Aveva la foto della vicina sul comodino, 44enne arrestato per stalking e atti persecutori. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ossessionato dalla vicina, ha le sue foto sul comodino: stalker arrestato dopo pedinamenti e minacce - L'inquietante vicenda a Vico Equense, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni, ossessionato dalla sua vicina di ... 🔗fanpage.it

Napoli, foto della vicina sul comodino e pedinamenti: arrestato per stalking - (LaPresse) Aveva in casa foto della vicina scaricate dai social e stampate, una delle quali esposta in una cornice d'argento sul comodino vicino ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Uomo ossessionato dalla vicina: tiene la sua foto sul comodino, la spia e la aspetta per ore fermo davanti alla porta - Una vera e propria ossessione per la vicina di casa, tanto da arrivare a scaricare le sue foto sui social e incorniciarle a casa sua. Una di queste ... 🔗msn.com