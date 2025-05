Napoli ecco chi può essere decisivo a Lecce | sarebbe una conferma

Per la gara di quest'oggi contro il Lecce, di fatto, un giocatore del Napoli può risultare ancora decisivo. Il Napoli è atteso da un'altra gara molto difficile. Gli azzurri, infatti, sono attesi dalla partita di quest'oggi allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo. I partenopei, visto anche il match casalingo dell'Inter di questa sera contro il Verona di Paolo Zanetti, devono assolutamente battere il team salentino per cercare di aumentare le proprie possibilità di vincere lo scudetto. Proprio per questo motivo, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è pronto ad affidarsi ad un giocatore che ha già dimostrato di essere decisivo. Lecce-Napoli, Conte punta su un giocatore per ottenere i tre punti: i dettagli Come riportato dal quotidiano sportivo la 'Gazzetta dello Sport', infatti, il tecnico salentino punta molto su Giacomo Raspadori.

