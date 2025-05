Napoli di misura a Lecce | Raspadori firma il successo

© Teleclubitalia.it - Napoli di misura a Lecce: Raspadori firma il successo Napoli conquista tre punti fondamentali nella corsa allo scudetto, superando 1-0 il Lecce al Via del Mare nella 35ª giornata di Serie A. Decisivo il gol di Giacomo Raspadori su punizione al 24’, che consente alla squadra di Antonio Conte di salire a 77 punti, portandosi a +6 sull’Inter, attesa questa sera dal match .L'articolo Napoli di misura a Lecce: Raspadori firma il successo Teleclubitalia. 🔗 Ilconquista tre punti fondamentali nella corsa allo scudetto, superando 1-0 ilal Via del Mare nella 35ª giornata di Serie A. Decisivo il gol di Giacomosu punizione al 24’, che consente alla squadra di Antonio Conte di salire a 77 punti, portandosi a +6 sull’Inter, attesa questa sera dal match .L'articolodiilTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

Lecce-Napoli, probabili formazioni e dove vederla. In attacco torna Raspadori - Napoli, 2 maggio 2025 - Dopo un lungo inseguimento, l'operazione sorpasso all'Inter si è ultimata nello scorso turno: nerazzurri ko contro la Roma e Napoli vittorioso a spese del Torino. All'apparenza, il grosso del lavoro è fatto, ma in realtà la trasferta al Via del Mare di Lecce, in programma sabato 3 maggio alle 18, potrebbe rivelarsi una delle ultime trappole all'orizzonte. Le probabili formazioni Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba; Pierotti, Pierret, Morente; Krstovic. 🔗sport.quotidiano.net

Napoli, come stanno Anguissa, Lobotka e Raspadori: le condizioni in vista del Lecce - Napoli, quali sono le condizioni di Anguissa, Lobotka e Raspadori? Spuntano novità sullo status dei tre calciatori in vista della partita con il Lecce Filtrano le prime informazioni sulle condizioni di Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Giacomo Raspadori dopo la partita con il Torino di domenica scorsa. I tre azzurri non sono usciti nelle migliori condizioni dal match contro i granata e Antonio Conte spera di riaverli a disposizione per la delicatissima sfida di Lecce. 🔗spazionapoli.it

Lecce Napoli: la coppia d’attacco Lukaku-Raspadori ha funzionato? L’analisi sulle scelte di Conte - Lecce Napoli: ecco l’analisi del tandem d’attacco azzurro nella Stagione 2024-25. Il punto sulle scelte di Antonio Conte Nella stagione di Serie A 2024-25 che vede il Napoli in piena corsa per lo Scudetto sotto la guida di Antonio Conte, l’attacco ha potuto contare su due interpreti di rilievo come Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. […] 🔗calcionews24.com

