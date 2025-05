Napoli derubano due turisti sull’autostrada con la tecnica della ruota bucata | arrestati due 40enni

Napoli, derubano due turisti sull'autostrada con la tecnica della ruota bucata: arrestati due 40enni

derubano due turisti stranieri con la tecnica della foratura dello pneumatico. La Polizia di Stato di Napoli ha proceduto alla denuncia in stato di libertà di due persone italiane di 40 anni, residenti nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

