Napoli da Raspadori i gol dello scudetto

Napoli, da Raspadori i gol dello scudetto: Giacomo Raspadori ha messo la sua firma sul tricolore del Napoli e lo ha fatto partendo dal posto più scomodo possibile per un giocatore allenato da Antonio Conte e cioè la panchina. Una condizione cui Raspadori è stato condannato fino a febbraio, con l'eccezione dei primi match estivi, salvo poi scoprire di poter essere utilissimo per sopperire alla partenza di Kvaratschkelia, all'infortunio di Neres e ai cali di condizione degli altri attaccanti.La serie d'oro di Jack è cominciata contro il Venezia poco prima di Capodanno: dentro in un finale complicato e gol vittoria per scacciare i fantasmi. Poi i sigilli all'Olimpico contro la Lazio (pareggio 2-2), quello inutile di Como non sufficiente per evitare la sconfitta e le reti pesantissime contro Fiorentina e a Lecce. Cinque gol che sono valsi 7 punti e una fetta importante dello scudetto.

Raspadori illumina il Napoli: un gol e una prestazione da leader - Raspadori illumina il Napoli: un gol e una prestazione da leader"> ROMA – (Corriere dello Sport) Una serata da protagonista per Giacomo Raspadori, capace di prendersi il Napoli sulle spalle nel momento del bisogno. Un gol da attaccante vero, un’altra rete propiziata e una prestazione che ha cancellato, almeno per una sera, le preoccupazioni per l’assenza di Kvaratskhelia e l’emergenza in attacco. 🔗napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “Napoli, è l’ora del Re e del Jack: Lukaku e Raspadori insieme per lo scudetto” - Gazzetta dello Sport: “Napoli, è l’ora del Re e del Jack: Lukaku e Raspadori insieme per lo scudetto”"> Contro il Lecce Conte rilancia la coppia d’attacco. Una sfida cruciale, nel segno di Lukaku e Raspadori, per continuare la scalata al titolo Per vincere, bisogna segnare. E per sognare ancora lo scudetto, il Napoli deve affidarsi alla sua coppia più atipica e potente: Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. 🔗napolipiu.com

Napoli, da Raspadori i gol dello scudetto - L'attaccante di riserva decisivo anche a Lecce: i suoi 5 centri hanno regalato ai partenopei 7 punti che decidono la volata per il titolo contro l'Inter. Ora la festa è lontana solo 7 ... 🔗panorama.it

Napoli sogna, Conte sbanca Lecce! Raspadori, gol da mezzo Scudetto - LECCE - Contro un Lecce ancora scosso dalla perdita di Graziano Fiorita e arrabbiato per la partita giocata a Bergamo contro l'Atalanta, il Napoli conquista tre punti preziosi nella volata Scudetto pa ... 🔗tuttosport.com

Lecce-Napoli 0-1: Raspadori gol, lo scudetto è più vicino - Una punizione dell’attaccante nel primo tempo decide una sfida cruciale nella corsa degli azzurri verso il titolo ... 🔗repubblica.it