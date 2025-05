Napoli Conte senza giri di parole | "Chi vince scrive la storia gli altri al massimo la leggono"

Napoli sul Lecce per 1-0, l`allenatore dei partenopei Antonio Conte ha analizzato la gara a DAZN. Queste le. 🔗 Al termine della sfida vinta dalsul Lecce per 1-0, l`allenatore dei partenopei Antonioha analizzato la gara a DAZN. Queste le. 🔗 Calciomercato.com

“Il Napoli potrebbe rallentare”, l’annuncio riguarda Conte: tifosi senza parole! - Annuncio agghiacciante su Conte, con il Napoli che ora alla prossima partita dovrà fare a meno del proprio tecnico Il Napoli sta pian piano rialzando la testa dopo un periodo molto difficile, dove i punti stentavano ad arrivare. La vittoria contro il Milan dà sicuramente morale ai calciatori in vista del rush finale di stagione, in cui si sta cominciando – finalmente – a parlare di Scudetto, senza più nascondersi o pensare agli obiettivi minimi. 🔗spazionapoli.it

Napoli-Inter, Conte: "Giochiamocela con orgoglio ma senza pressioni" - Napoli, 28 febbraio 2025 - Parlare di partita della verità a inizio marzo e con ancora diverse giornate di campionato all'orizzonte, in un campionato in cui diverse big hanno dimostrato di poter cadere anche contro avversari sulla carta meno attrezzati, è eccessivo, ma la posta in palio per Napoli-Inter, in programma sabato 1 marzo alle 18, è comunque molto alta. Lo è a maggior ragione per gli azzurri, alle prese con un periodo complicato ben fotografato da una striscia di 4 partite senza vittoria culminata nella recentissima sconfitta di Como che ha consentito alla squadra allenata da ... 🔗sport.quotidiano.net

Ballardini senza giri di parole: «Per il Napoli giocare prima di Juve Inter può essere un vantaggio. Tanto dipenderà da questa cosa» - di Redazione JuventusNews24Ballardini senza giri di parole sui match di Serie A: tutte le dichiarazioni dell’allenatore in vista del big match Juve Inter L’allenatore Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per analizzare il percorso del Napoli anche in vista del big match tra Juve e Inter. PAROLE – «Giocare prima di una super sfida come Juventus-Inter può essere un vantaggio, ma poi neanche tanto perché devi pensare alla tua di gara. 🔗juventusnews24.com

Napoli, Conte senza peli sulla lingua: "Chi vince scrive la storia, gli altri al massimo la leggono" - Al termine della sfida vinta dal Napoli sul Lecce per 1-0, l`allenatore dei partenopei Antonio Conte ha analizzato la gara a DAZN. Queste le sue dichiarazioni: LA. 🔗msn.com

Renica: "Conte ha costruito il Napoli, ma lo scudetto non è ancora deciso - 'Quando si vince, è merito di tutti, così come quando si perde'. Parola di Fulvio Renica, che analizza senza giri di parole la corsa allo scudetto, dove il Napoli ha scavato un solco di tre punti sull ... 🔗informazione.it

Napoli, Conte divide i tifosi: "Basta lamenti", "Ha ragione" - Le parole del tecnico in conferenza fanno discutere. Il retroscena: nervosismo dopo aver saputo dell'infortunio di Neres ... 🔗msn.com