Napoli Conte | Chi vince scrive la storia gli altri la leggono

vince scrive la storia gli altri la vanno a leggere. Nessuno si ricorderà di noi se arriviamo secondi, la storia va scritta vincendo". Così Antonio Conte, ai microfoni di Dazn , dopo la vittoria del suo Napoli a Lecce. "Oggi è stata una vittoria importante ma non la più importante – aggiunge – Temevo questa partita, venivano da un pari con l'Atalanta. Poi c'è stata questa disgrazia che ha colpito una persona che io conoscevo, sono vicino al Lecce e ai leccesi. Noi abbiamo fatto la nostra gara, dovevamo mandare un segnale positivo e lo abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo giocato bene poi siamo stati meno propositivi". A tre giornate dal termine il suo Napoli è saldamente al comando: "E' una tappa importante questa. Siamo arrivati gestendo un'emergenza – le parole di Conte – Sembra tutto normale, oggi ha giocato Olivera centrale per la prima volta.

