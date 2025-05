Napoli celebra il vino italiano | Vitigno Italia sbarca al Magnolia con una cena d’eccellenza

Napoli si prepara ad accogliere una nuova tappa di Vitigno Italia, l'atteso salone dedicato alle eccellenze enologiche e ai territori vitivinicoli Italiani, che quest'anno espande i suoi orizzonti con un evento speciale all'insegna del gusto. Domenica 12 maggio, la vivace atmosfera del Magnolia, noto locale del quartiere Chiaia, farà da cornice a una serata esclusiva che unirà la degustazione di pregiati vini Italiani a una proposta gastronomica ispirata ai sapori di tutta la penisola.L'appuntamento, frutto della collaborazione tra AIS Campania, presieduta da Tommaso Luongo, e lo staff di Vitigno Italia, coordinato da Maurizio Teti, trasformerà il Magnolia, situato in vico Belledonne a Chiaia, in un palcoscenico multisensoriale. L'obiettivo primario è celebrare la ricchezza e la diversità delle produzioni vitivinicole Italiane attraverso un menu attentamente studiato per esaltare ogni sorso.

