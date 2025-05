Napoli c’è anche l’ipotesi Succivo per il nuovo centro sportivo CorSport

Napoli sta vagliando diverse ipotesi per la costruzione del nuovo centro sportivo. Tra queste, c'è anche Succivo, un comune della provincia di Caserta.C'è anche l'ipotesi Succivo per il nuovo centro sportivo del NapoliIl Corriere dello Sport scrive:Dalla lista dei sopralluoghi salta fuori l'ipotesi di una zona inedita: Succivo, provincia di Caserta, una ventina di chilometri da Napoli e poco meno di mezz'ora di automobile. I dirigenti incaricati da De Laurentiis di rintracciare l'area più idonea sulla quale edificare i campi e le strutture stanno valutando lo stato dei luoghi, la fattibilità delle opere e i collegamenti: dovrà essere un centro all'avanguardia, ma anche funzionale. Nei pressi dei terreni individuati ci sono la stazione di Afragola e un campo comunale che, installando la tribuna, potrebbe essere utilizzato dalla Primavera.

Napoli-Inter, quando si giocherà la sfida scudetto? Le due ipotesi più accreditate - Napoli Calcio Ultimissime – Quando si giocherà la sfida scudetto contro l’Inter? Sono due le ipotesi più accreditate per la data del super big match al Maradona Per il Napoli calcio ultimissime arrivano per la super sfida tra Napoli e Inter. La gara in programma al Maradona, potrebbe diventare decisiva in chiave scudetto. Gli azzurri sono ancora primi in classifica con 56 punti, mentre l’Inter insegue a 54. 🔗spazionapoli.it

De Laurentiis, pm Roma chiede processo al presidente del Napoli per ipotesi falso in bilancio - La procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’ipotesi di reato è quella di falso in bilancio per la compravendita del giocatore Kostas Manolas, acquistato dalla Roma nel 2019 e per le plusvalenze fittizie generate per acquistare dal Lille il giocatore Victor Osimhen. I pubblici ministeri titolari dell’inchiesta sono Giorgio Orano e Lorenzo Del Giudice. 🔗lapresse.it

Ndoye al Napoli: l’incredibile retroscena di mercato e l’ipotesi per l’estate - Calciomercato Napoli Ultimissime – Emergono nuovi incredibili retroscena legati al mancato passaggio di Ndoye in azzurro: spunta un’ipotesi anche per l’estate Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta un retroscena legato a Ndoye, calciatore del Bologna. L’attaccante è stato accostato agli azzurri durante la sessione invernale dell’ultima campagna acquisti, ma alla fine ha scelto di rimanere in Emilia. 🔗spazionapoli.it

