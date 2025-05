Napoli Anguissa pazzo di Conte | l’ha detto prima del Lecce

© Spazionapoli.it - Napoli, Anguissa pazzo di Conte: l'ha detto prima del Lecce Lecce Napoli: ecco le dichiarazioni di Frank Anguissa ai microfoni di Dazn nel pre partita del match di campionati.Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a scendere in campo contro il Lecce per dare la sterzata definitiva al campionato. Gli azzurri da una settimana a questa parte hanno l'opportunità di comandare la classifica con un secco +3 sull'Inter di Simone Inzaghi. Pertanto, i partenopei dovranno mettere in evidenza le proprie capacità per agguantare lo scudetto.A Dazn, nel pre partita, Frank Anguissa ha rilasciato alcune dichiarazioni.Lecce Napoli, Anguissa sicuro: "C'è merito di Conte"Rispetto al match contro il Lecce:"Come pensiamo tutti, è una partita importantissima. Tutti i punti sono importanti, siamo qui per vincere. È quello che dobbiamo fare".Sul suo impatto in questo campionato, Anguissa ha affermato:"Sono Contento per quanto ho fatto.

Napoli, Anguissa favorito su Gilmour. Sarebbe stato meglio avere Conte in panchina ma è squalificato (Sky) - L’inviato di Sky Sport a castel Volturno, Massimo Ugolini, sulle ultime notizie alla vigilia della trasferta del Napoli a Bologna. Non ci sarà Conte in panchina, squalificato. La sua squadra sarà diretta dal vice Stellini. Il Napoli ha battuto tutte le prossime avversarie, compreso il Bologna Le parole di Ugolini: «Le statistiche raccontano di risultati positivi conquistati da Stellini quando ha dovuto sostituire Conte. 🔗ilnapolista.it

Conte pazzo di Napoli: “E’ meravigliosa” - Antonio Conte in tour per Napoli piacevolmente sorpreso dalle bellezze della città. Antonio Conte tecnico del Napoli, ha deciso di visiate la città nel giorno … L'articolo Conte pazzo di Napoli: “E’ meravigliosa” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Napoli, Anguissa il nuovo Zielinski di Conte: il centrocampista è diventato un cecchino dell’area di rigore - Il Napoli di Antonio Conte, in questa stagione, ha svoltato soprattutto grazie al suo allenatore il quale ha saputo trasferire il suo carattere alla squadra e lottare per il primo posto nonostante le difficoltà di una squadra abbastanza corta e partenze illustri nel mercato estivo ed invernale. Un calciatore su cui Conte ha subito puntato […] L'articolo Napoli, Anguissa il nuovo Zielinski di Conte: il centrocampista è diventato un cecchino dell’area di rigore proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Napoli, speranza Anguissa: quando può riaverlo Conte - Il centrocampista, uscito infortunato durante la partita con il Torino, ha buone speranze di tornare presto a disposizione ... 🔗msn.com

Bologna-Napoli, pagelle: Anguissa cavallo pazzo, Scuffet salva tutti. Il voto a Conte e Neres - Il colpo di tacco - geniale e fortunoso - di Ndoye frena la corsa del Napoli ... di Anguissa (in dribbling anche sul portiere) che nel primo tempo ha portato la squadra di Conte in vantaggio ... 🔗msn.com

Napoli, Conte spiazza tutti! Poi le novità su Anguissa e Buongiorno - Il Napoli ha vinto contro il Torino in casa e Conte nel post-partita ha spiazzato tutti: ci sono anche novità per Buongiorno e Anguissa. Il Napoli non ha sbagliato nulla questa sera in casa al Maradon ... 🔗informazione.it