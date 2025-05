Napoli ai piedi di Conte il comandante che sta costruendo un’impresa di calcio

Si doveva vincere e basta. Jack trova il jolly e poi tutta gestione e nervi. Servono altri 7 punti per il sogno costruito da Antonio Conte.Nel primo tempo pronti, via e gol di Lukaku dopo meno di 2 minuti ma il suo quarto di piede è avanti: gol annullato per offside. Poi parte la Contestazione della curva del Lecce che ferma il gioco per quasi 10 minuti. Alla ripresa il Napoli inizia a prendere campo e dopo due tentativi a vuoto in area ecco Jack che su punizione pennella il gol del vantaggio. Dopo il Lecce prova a imbastire una pressione ma l'unica occasione è un colpo di testa di Gaspar che colpisce la traversa. E dopo è ancora Raspadori ad avere il tiro del raddoppio ma la palla esce fuori di poco.Nel secondo tempo la partita ripete lo stesso copione.

Oristanio Inter, il papà rivela: «Gaetano è stato 5 anni in nerazzurro, ma se lo chiamasse Conte andrebbe a Napoli a piedi»

Corriere dello Sport: "Ai piedi di Conte. Napoli minacciato da Juve e Milan"
Nel panorama del calcio italiano, il nome di Antonio Conte è sempre stato sinonimo di soluzioni drastiche. Efficace, diretto, implacabile. Un tecnico che più volte è stato paragonato a Mister Wolf, ma che secondo Massimiliano Gallo del Corriere dello Sport, somiglia ancor più al Doctor House: «scontroso, urticante, ai limiti dell'insopportabile, eppure incredibilmente bravo, scrupoloso, dannatamente efficace».

Palmeri la spara: «Conte-Napoli? Successo l'impensabile!» Inter 2.0?
Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all'Inter nell'estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle colonne di Sportitalia.it: «E' successo l'impensabile, perché in verità la coesione con l'ambiente e con i giocatori è massima, e l'atmosfera della città e dei tifosi attorno è elettrica e trascinante proprio come piace a lui e come vorrebbe sempre.

