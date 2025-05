Napoli aggredisce una dottoressa all’ospedale Pellegrini | denunciato 57enne

Napoli, aggredisce una dottoressa all'ospedale Pellegrini: denunciato 57enne

Tentativo di accesso vietato e reazione violenta

Un uomo di 57 anni, residente a Napoli, ha cercato di entrare in un'area riservata del reparto dove si trova ricoverato il padre, utilizzando una porta riservata esclusivamente al personale sanitario. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 2 maggio 2025 all'ospedale Pellegrini.

Medico ferita durante l'intervento

Nel tentativo di impedire l'accesso non autorizzato, una dottoressa ha fermato l'uomo, che ha reagito in maniera aggressiva. Il 57enne ha strattonato il braccio della professionista, provocandole lesioni giudicate guaribili in sei giorni.

denunciato dai carabinieri

I carabinieri della stazione San Giuseppe sono intervenuti prontamente, riuscendo a identificare l'aggressore. Nella mattinata di sabato 3 maggio 2025, l'uomo è stato denunciato per lesioni personali.

