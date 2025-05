Napoli | a che ora e dove vedere il gioco seriale a

Napoli e Lecce I volti saranno visti nel Giorno 35 della serie A Questo sabato 3 maggio al Stadio via del Mare.La squadra napoletana è leader solista della lega italiana. Ci vogliono tre punti per Tra E, a priori, ha un calendario più conveniente dei "Nerazzurri". Quelli di Antonio Conte ha tre vittorie consecutive In campionato e sono caduti solo due volte come visitatore. Lui LECCEAl contrario, non sa cosa sia vincere nel suo stadio quest'anno. L'ultima vittoria della casa è stata da 2-1 a Monza il 15 dicembre del giorno 16. Quelli di GAMPIOLA Ci sono una posizione sopra la discesa, solo un punto da Venezia. A che ora è il lecce – NapoliLo scontro tra Napoli e Lecce Si gioca questo sabato 3 maggio al Stadio via Del Mare alle 18:00. 🔗 2025-05-03 10:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:

Venezia – Napoli: programma e dove vedere il gioco seriale a - 2025-03-16 11:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: I “Lions alati” cercano di sorprendere la squadra guidata da Conte, per cercare di vincere e avere le posizioni al di fuori della discesa più vicina. Il set è diciannovesimo ed è cinque punti nella salvezza. Una situazione complicata che inizia risolvendo, vincendo oggi. Lui Napoli Da parte sua, ha l’obbligo di vincere se vuole continuare a aspirare ‘Scudetto’. 🔗justcalcio.com

Inter – genoa: programma e dove vedere il gioco seriale a - 2025-02-22 11:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Inter e Genoa scriveranno un altro capitolo nella loro lunga storia in Una serie Questo sabato. Due delle squadre più vincenti della storia I volti saranno visti dalla competizione per la seconda volta nella stagione, ma con obiettivi molto diversi. Il set ‘Nerozzurro‘Non vuole perdere la traccia di Napoli nella lotta per il titolo; Mentre ‘I rubinetti‘si trovano nel file undicesima posizione della tabella di classificazione. 🔗justcalcio.com

Napoli – Fiorentina: tempo e canale per vedere in TV il gioco del giorno 28 della serie A - 2025-03-08 23:16:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: In una festa chiave per il Serie A LeadershipLui Napoli riceve la Fiorentina questa domenica 9 marzoalle 15:00 (programma peninsulare spagnolo) nel Diego Armando Maradona Stadium. I Parthenopéos affrontano questo impegno per l’obbligo di vincere di non arrendersi a Milano nella lotta per la leadership, mentre “lo viola” continua con il suo obiettivo di accedere alle competizioni europee. 🔗justcalcio.com

