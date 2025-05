Napoli 4 vittorie e clean sheet di fila è la quarta volta nella sua storia

© Ilnapolista.it - Napoli, 4 vittorie e clean sheet di fila, è la quarta volta nella sua storia Napoli non brillantissimo, come lo hanno definito a Dazn in telecronaca, batte il Lecce in una gara tirata che potrebbe significare lo scudetto per gli azzurri che mantengono il vantaggio di tre punti sull’Inter che scenderà in campo tra poco.La statistica, come riportato da Opta, dice che la formazione di Conte con questa contro il Lecce totalizza la quarta vittoria di fila con annesso clean sheet Il Napoli ha vinto quattro partite di fila con annesso clean sheet per la quarta volta nella sua storia in #SerieA (non ha mai avuto una striscia più lunga) e per la prima da febbraio 2023 (quattro con Luciano Spalletti). 4 – Il Napoli ha vinto quattro partite di fila con annesso clean sheet per la quarta volta nella sua storia in #SerieA (non ha mai avuto una striscia più lunga) e per la prima da febbraio 2023 (quattro con Luciano Spalletti). 🔗 Unnon brillantissimo, come lo hanno definito a Dazn in telecronaca, batte il Lecce in una gara tirata che potrebbe significare lo scudetto per gli azzurri che mantengono il vantaggio di tre punti sull’Inter che scenderà in campo tra poco.La statistica, come riportato da Opta, dice che la formazione di Conte con questa contro il Lecce totalizza lavittoria dicon annessoIlha vinto quattro partite dicon annessoper lasuain #SerieA (non ha mai avuto una striscia più lunga) e per la prima da febbraio 2023 (quattro con Luciano Spalletti). 4 – Ilha vinto quattro partite dicon annessoper lasuain #SerieA (non ha mai avuto una striscia più lunga) e per la prima da febbraio 2023 (quattro con Luciano Spalletti). 🔗 Ilnapolista.it

