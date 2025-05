Naomi | Avrei licenziato Jade Cargill e tenuto tutti gli altri

La giornata di oggi è stata piuttosto movimentata in WWE, con l’annuncio ufficiale del licenziamento di una quindicina di wrestler tra main roster e NXT. Tra questi anche nomi di rilievo ed ex campioni come Braun Strowman, Shayna Baszler, Dakota Kai e Cora. La notizia ha causato molto rumore tra i fan, tanto da oscurare praticamente ciò che è accaduto nella puntata di SmackDown. E in mezzo ai tanti messaggi di supporto da parte degli ormai ex colleghi, ne è spiccato uno molto diverso dal resto.Dichiarazioni da heelTramite X è arrivato infatti anche il commento diai licenziamenti, e non è stato certo un commento particolarmente sensibile: “Se fossi stata io a gestire i licenziamentiquanti eal loro posto”.If I was doing releases I would have kept everyone and just released @— Trinity (@TheTrinityFatu) May 3, 2025Il suo tweet è ovviamente allineato col suo personaggio in tv, sempre più heel e sempre più ossessionato da. 🔗 Zonawrestling.net