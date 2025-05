Nadia Battocletti non si ferma più siglato il nuovo record europeo dei 5km

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nuova splendida impresa di Nadia Battocletti. La campionessa azzurra firma il record europeo dei 5 chilometri di corsa su strada con il tempo di 14:32 a Tokyo. Nella capitale giapponese, che a settembre ospiterà i Mondiali, abbassa di 7? il primato stabilito in questa stagione dall'olandese Diane Van Es con 14:39 nel Principato di Monaco, lo scorso 9 febbraio.È l'ennesima dimostrazione di classe per l'argento olimpico di Parigi nei 10.000 metri, quattro volte regina d'Europa in meno di un anno, fresca di medaglia d'oro sui 10 km a Lovanio dopo i trionfi su pista, 5000 e 10.000 a Roma, e nel cross ad Antalya. Battuto invece di 13? il suo primato italiano di 14:45 siglato nell'ottobre 2023 a Riga."Questo record significa tanto per me – le parole di Battocletti, che a Tokyo si era piazzata settima nei 5000 alle Olimpiadi del 2021 – È stata una gara molto veloce, qui ho realizzato un sogno e spero di riuscirci anche ai prossimi Mondiali".

