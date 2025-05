Nadia Battocletti da sballo | record europeo dei 5 km sempre più principessa del fondo

© Oasport.it - Nadia Battocletti da sballo: record europeo dei 5 km, sempre più principessa del fondo Nadia Battocletti regala sempre spettacolo ogni volta che decide di indossare il pettorale e raggiunge l'obiettivo prefissato con una continuità impressionante. La fuoriclasse trentina si è presentata a Tokyo con il chiaro intento di firmare il record europeo dei 5 km sulla strada, sotto i riflettori della capitale giapponese che a settembre ospiterà i Mondiali su pista.La vice campionessa olimpica dei 10.000 metri è tornata in scena dopo aver trionfato sui 10 km agli Europei su strada poche settimane fa e ha completato la propria fatica con l'eccezionale tempo di 14:32, demolendo il già suo primato nazionale (14:45 due anni fa a Riga) e siglando il nuovo record continentale, migliorando il 14:39 che l'olandese Diane Van Es aveva timbrato a febbraio nel Principato di Monaco.Prosegue così il momento da favola di una delle grandi stelle dell'atletica tricolore, capace di laurearsi Campionessa d'Europa su tre superfici diverse nel giro di dieci mesi (a Roma su 5.

