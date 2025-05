© Ilgiorno.it - ’Na brancada. Una quantità consistente

MagniLunedì scorso verso mezzogiorno "el Pepin" è entrato al bar con in mano una pila di cartoline, belle immagini di Papa Francesco, sorridente e con il zucchetto che la brezza solleva un po’. Agli stupefatti amici, riuniti per il solito aperitivo, ha spiegato subito che aveva il compito assegnatogli dal parroco di vendere quei "santini", al costo di 3 euro, ma erano gradite anche offerte maggiori. Lo scopo era quello di raccogliere qualche soldo per mandare avanti i lavori di ripristino dell’oratorio in precarie condizioni. Tutti hanno accolto l’"invito", cominciando a cercare in tasca qualche moneta. Il Carletto però è intervenuto con forza e ha chiesto "al Pepin": "Damen ‘na, che po’ ti pagheru". Carletto ha usato il termine "" per dire che voleva tanti "Papa Francesco". 🔗 Ilgiorno.it