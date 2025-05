MXGP Lucas Coenen svetta nelle qualifiche ad Agueda Azzurri fuori dalla top 10

Lucas Coenen le qualifiche del GP del Portogallo, settimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di motocross, classe MXGP, in scena questo fine settimana sul tracciato di Agueda. Prova solida per il centauro in forza alla Red Bull KTM Factory, capace di fermare il cronometro a 25:01.622 rifilando un distacco di 13.164 a Calvin Vlaandren (Monster Energy Yamaha), secondo davanti a un buon Romain Febvre (Kawasaki Racing Team), terzo a +23.927. Quarto posto invece per Kevin Brumann (MX Handel Husqvarna), il quale ha ottenuto un gap di +27.320 precedendo Roan Van Dee Moosdijk (KTM Cosa), quarto a +28.866 e Ruben Fernandez (Honda HRC), sesto a +35.867. Ricordiamo che in questo contesto non è presente l'attuale leader della classifica piloti Tim Gajser, out per un problema fisico.

