MX2 Adamo più veloce di tutti nella Qualifying Race subito dietro Sacha Coenen

© Oasport.it - MX2, Adamo più veloce di tutti nella Qualifying Race, subito dietro Sacha Coenen Qualifying Race della MX2, valida per il Gran Premio del Portogallo, settimo appuntamento della stagione. Sul circuito di Agueda la prima posizione è stata ottenuta da Andrea Adamo (KTM) che non ha mai mollato la testa della gara. Il siciliano è balzato subito in testa ed ha, nei 20 minuti della prova, amministrato il suo vantaggio fino alla fine.Secondo posto per Sacha Coenen che ha cercato, nei primi giri, di attaccare il siciliano, senza però mai riuscirci. Il belga ha chiuso la sua prova con un ritardo di 5.655 dal 2003 azzurro. Terza piazza per Liam Everts (Husqvarna) che è stato abile a vincere la battaglia con Kay de Wolf nei giri iniziali. In quarta posizione troviamo proprio il leader del Mondiale Kay de Wolf (Husqvarna) che non è riuscito a mantenere il terzo posto dopo il sorpasso su Everts.

