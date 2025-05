Mutui Barclays il Tribunale di Milano difende i cittadini ma il Consiglio di Stato salva la banca | bisogna insistere

Mutui in franchi svizzeri, indicizzati al LiborSaron, venduti tra il 2003 e il 2010, soprattutto da Barclays Bank. Un'operazione bancaria che, promettendo tassi più bassi, ha invece intrappolato migliaia di consumatori in un meccanismo infernale di debiti crescenti, dovuti alla rivalutazione del franco svizzero rispetto all'euro.Molte famiglie, che avevano sottoscritto il mutuo per comprare la prima casa, si sono ritrovate a pagare rate sempre più alte e a vedere aumentare il capitale residuo da restituire, in una spirale debitoria senza via d'uscita.A livello europeo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha da tempo affermato — con pronunce come la causa Andriciuc (C-18616) e Dziubak (C-11817) — il principio che i contratti devono essere redatti con chiarezza e trasparenza, specie quando coinvolgono consumatori e rischi valutari nascosti.

