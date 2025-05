Musk contro il Wall Street Journal

© Ilfoglio.it - Musk contro il Wall Street Journal Wall Street Journal è un disonore per il giornalismo”, ha scritto Elon Musk sul suo X commentando (ripetutamente) un articolo del quotidiano conservatore che diceva che il boar. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 “Ilè un disonore per il giornalismo”, ha scritto Elonsul suo X commentando (ripetutamente) un articolo del quotidiano conservatore che diceva che il boar. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Effetto dazi, a picco le Borse europee: Milano chiude in profondo rosso. Pechino minaccia contro-dazi, frana Wall Street - I dazi di Donald Trump continuano a martellare Piazza Affari: nella giornata di venerdì 4 aprile la Borsa di Milano è rimasta maglia nera europea perdendo il 6,53%, trascinata a fondo soprattutto da Leonardo (-12,7%) e Mps(-12,12%). Male tutte le piazze del Vecchio Continente: Londra e Francoforte hanno chiuso al -4,95%, Parigi al -4,26%. Una situazione che di giorno in giorno sembra aggravarsi a causa del «panic selling», cioè una massiccia vendita di azioni da parte degli investitori, che temono che il valore dei titoli precipiti o continui a precipitare. 🔗open.online

Tesla in crisi, vendite dimezzate in Europa (con effetto Elon Musk). Il titolo in forte calo a Wall Street - A gennaio il mercato europeo delle vetture elettriche è schizzato in alto. Tesla, però, da sempre regina del settore, ha dovuto incassare un brusca frenata. Il mercato... 🔗ilmessaggero.it

Le indiscrezioni di Politico: Musk pronto a ritirarsi dal suo ruolo nel governo. E Tesla avanza a Wall Street - Donald Trump ha detto alla sua cerchia ristretta, compresi i membri del suo gabinetto, che Elon Musk si ritirerà nelle prossime settimane dal suo attuale ruolo nel governo. Lo scrive Politico . Il presidente rimane soddisfatto di Musk e del suo Doge, secondo tre insider della Casa Bianca, ma entrambi hanno deciso negli ultimi giorni che presto sarà il momento per Musk di tornare alle sue attività.. 🔗feedpress.me

Musk contro il Wall Street Journal; Tesla affonda a Wall Street. Da Musk «danno senza precedenti»; Musk via da Tesla? Lui smentisce il Wall Street Journal: Assolutamente falso; Anche i big di Wall Street contro i dazi. Trump valuterebbe una sospensione di 90 giorni, ma la Casa Bianca smentisce.

Musk contro il Wall Street Journal - Il quotidiano conservatore ha toccato il nervo scoperto: Tesla. Tutto quello che sta dietro (e oltre) l’attacco dell'imprenditore al Wsj ... 🔗ilfoglio.it

Musk via da Tesla? Lui smentisce il Wall Street Journal: "Assolutamente falso" - Tesla non sta per rimpiazzare Elon Musk, "è assolutamente falso". La smentita del diretto interessato e del presidente della società alla notizia del Wall Street Journal secondo cui il consiglio di am ... 🔗msn.com

Musk, Tesla a caccia di un nuovo Ceo? La rivelazione del WSJ e la replica: “Tutto falso e smentita censurata” - “Articolo deliberatamente falso, che non include una smentita inequivocabile da parte del consiglio di amministrazione di Tesla", ha replicato il miliardario ... 🔗ilfattoquotidiano.it