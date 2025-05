Musiche sacre e profane nel nome di Faurè con un’orchestra sinfonica e un coro

Musiche sacre e profane di uno dei maggiori compositori europei del Novecento, interpretate assieme da un'orchestra e un coro. È il concerto "Un Requiem di Pace", che si terrà oggi alle 21 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio in via Edison a Seregno. A esibirsi saranno l'Orchestra sinfonica ProMusica e il coro Gruppo Vocale Anonimo Quarto diretto da Mauro Maestri, con il soprano Beatrice Palumbo e il basso Romano Longoni: eseguiranno tutte Musiche del compositore francese Gabriel Fauré. L'ingresso è libero.

