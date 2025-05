Musica che unisce contro la guerra Il Maggio e Ort in ’War Requiem’

© Lanazione.it - Musica che unisce, contro la guerra. Il Maggio e Ort in ’War Requiem’ guerra quando, il 4 novembre 1918, Wilfred Owen, tenente inglese nel Secondo reggimento Manchester, fu ucciso nei pressi della cittadina francese di Joncourt. Qualche giorno dopo, proprio durante i festeggiamenti per l’armistizio, i genitori ricevettero il telegramma che annunciava la morte del figlio insieme ad un fascicolo di poesie scritte di suo pugno in cui si sottolineano la crudeltà e l’insensatezza della guerra e costituiscono oggi una delle vette della poesia inglese del 900.Benjamin Britten parte proprio da questi versi, uniti a quelli della tradizionale messa da Requiem, quando nel 1962, per ricordare le vittime della cittadina di Coventry rasa al suolo l’8 novembre 1940 dai bombardamenti della Luftwaffe, scrive il suo capolavoro, War Requiem, per l’inaugurazione del restauro della Cattedrale. 🔗 Mancavano pochi giorni alla fine della Grandequando, il 4 novembre 1918, Wilfred Owen, tenente inglese nel Secondo reggimento Manchester, fu ucciso nei pressi della cittadina francese di Joncourt. Qualche giorno dopo, proprio durante i festeggiamenti per l’armistizio, i genitori ricevettero il telegramma che annunciava la morte del figlio insieme ad un fascicolo di poesie scritte di suo pugno in cui si sottolineano la crudeltà e l’insensatezza dellae costituiscono oggi una delle vette della poesia inglese del 900.Benjamin Britten parte proprio da questi versi, uniti a quelli della tradizionale messa da Requiem, quando nel 1962, per ricordare le vittime della cittadina di Coventry rasa al suolo l’8 novembre 1940 dai bombardamenti della Luftwaffe, scrive il suo capolavoro, War Requiem, per l’inaugurazione del restauro della Cattedrale. 🔗 Lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Il vino è pronto ad una nuova guerra su accise e alert salutistici contro Bruxelles: "È eurofollia" - Tutta l'Italia... tutta l'Italia contro la Commissione europea e il nuovo documento di lavoro in vista della revisione del Beating cancer plan (Beca), vera nota stonata di questi ultimi anni per il mondo degli alcolici. Prendendo a prestito il refrain sanremese, c'è un coro di associazioni di categoria che ha appena dichiarato guerra all'impostazione di Bruxelles, in materia di accise ed etichettatura. 🔗gamberorosso.it

Guerra del velo in Regione, il leghista contro la collega di Forza Italia: "Mi hai fatto una supercazzola" - Scontro in Consiglio regionale tra Lega e Forza Italia sull'uso del velo. L'assessora Simona Tironi, di FI, ha affermato che un tema "così delicato che deve essere affrontato rispettando le normative di legge e tenendo conto anche di come si è espresso il Consiglio e la sensibilità di tutti"... 🔗milanotoday.it

Eln in Colombia: rischio di "guerra totale" contro la controffensiva governativa - I comandanti del gruppo di guerriglia colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln) nella regione di Catatumbo, sono determinati a respingere la controffensiva governativa nel nord-est del Paese, avvertendo che anni di "pace totale" rischiano di trasformarsi in una "guerra totale". In una rara intervista, condotta in una località segreta di montagna vicino al confine con il Venezuela, due alti comandanti della guerriglia hanno affermato all'agenzia di stampa Afp che non avrebbero esitato a combattere i 10. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Musica che unisce, contro la guerra. Il Maggio e Ort in ’War Requiem’; Roma | Roma Sinfonietta con uno concerto-spettacolo contro la guerra; PER LA PACE | LA MUSICA ITALIANA INSIEME LIVE CONTRO LE GUERRE; Lo spettacolo Canzoni contro la guerra a Sellero il 24 aprile 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti