Moviola Inter Verona l’episodio chiave del match

© Calcionews24.com - Moviola Inter Verona, l’episodio chiave del match Moviola Inter Verona, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 202425 l’episodio chiave della Moviola del match Inter Verona, valido per la 35ª giornata della Serie A 202425. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello. l’episodio chiave 🔗Calcionews24.com arbitraledelvalido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 202425delladel, valido per la 35ª giornata della Serie A 202425. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.

Su questo argomento da altre fonti

Moviola Inter Monza, l’episodio chiave del match - Moviola Inter Monza, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Inter Monza, valido per la 28ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Zufferli. L’EPISODIO CHIAVE 🔗calcionews24.com

Moviola Atalanta Inter, l’episodio chiave del match - Moviola Atalanta Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Atalanta Inter, valido per la 29ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Massa. L’EPISODIO CHIAVE 🔗calcionews24.com

Moviola Juve Verona, l’episodio chiave del match di Serie A - Moviola Juve Verona, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Juve Verona, valido per la 27ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Marchetti. L’EPISODIO CHIAVE 1? Fischio d’inizio – È cominciata Juve Verona. 6? Gatti Livramento – L’attaccante cade in area di rigore […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Verona-Inter, moviola: i fuorigioco sui gol di Thuram, il rosso risparmiato e i cartellini sparpagliati in campo; Juve-Verona: gol annullato a Suslov. Ma Di Gregorio non fa partire la nuova azione? La moviola; Moviola Serie A, il Var salva Inter e arbitro. Ammesso errore in Monza-Milan | VIDEO CM.IT; Juventus-Verona, moviola: tutti i dubbi sui gol annullati e il rigore negato, cosa dice il regolamento. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Hellas Verona-Inter, la moviola - Zufferli lucido nelle situazioni chiave. Giusto annullare il gol di Sanchez - È Luca Zufferli l'arbitro designato per dirigere Hellas Verona-Inter ... ma il direttore di gara giudica bene gli episodi più delicati. 10' - L'Inter passa subito in vantaggio con Arnautovic ... 🔗fcinternews.it

Moviola Udinese Verona, l’episodio arbitrale chiave del match - Moviola Udinese Verona, l’episodio arbitrale chiave del match valido ... Dario Marcolin ha analizzato la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta per 2-0 grazie ai gol di Carlos Augusto e ... 🔗informazione.it

Moviola Verona Cagliari: l’analisi degli episodi dubbi della 34a giornata di Serie A - Moviola Verona Cagliari: quest’oggi vi riportiamo la disamina di tutte le situazioni limite della partita giocata allo stadio Marcantonio Bentegodi La sfida della 34a giornata del campionato di Serie ... 🔗cagliarinews24.com