Moviola e Var Inter Hellas Verona | gli episodi dubbi del match

© Internews24.com - Moviola e Var Inter Hellas Verona: gli episodi dubbi del match Moviola e Var Inter Hellas Verona: gli episodi dubbi del match di San Siro, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie AL’episodio chiave della Moviola di Inter Hellas Verona, match valido per il 35° turno del campionato di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo.L’episodiO CHIAVE DEL matchINIZIA IL match Internews24.com 🔗 e Var: glideldi San Siro, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie AL’o chiave delladivalido per il 35° turno del campionato di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo.L’O CHIAVE DELINIZIA ILnews24.com 🔗 Internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Moviola e Var Inter Lazio: gli episodi dubbi del match di Coppa Italia - di RedazioneMoviola e Var Inter Lazio: gli episodi dubbi del match di San Siro valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia. I dettagli L’episodio chiave della moviola di Inter Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Dirige la sfida l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH INIZIA IL MATCH Leggi su Internews24.com 🔗internews24.com

Inter-Feyenoord, la MOVIOLA LIVE: Calhanoglu su Moder, rigore col VAR - Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Inter-Feyenoord, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: INTER-FEYENOORD ore... 🔗calciomercato.com

Moviola e Var Inter Feyenoord: gli episodi dubbi del match di Champions League - di RedazioneMoviola e Var Inter Feyenoord: gli episodi dubbi del match di stasera a San Siro per gli ottavi di finale di Champions League L’episodio chiave della moviola di Inter Feyenoord, match valido per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League che va in scena a San Siro. Dirige la sfida l’arbitro slovacco Ivan Kruzliak, coadiuvato dagli assistenti Branislav Hancko e Jan Pozor, insieme al quarto uomo Peter Kralovi?. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Verona-Inter, moviola: i fuorigioco sui gol di Thuram, il rosso risparmiato e i cartellini sparpagliati in campo; Verona-Inter, la moviola - Match tranquillo per Colombo. Le geometrie del VAR 'certificano' la doppietta di Thuram; Moviola Serie A, il Var salva Inter e arbitro. Ammesso errore in Monza-Milan | VIDEO CM.IT; Inter-Torino, la moviola in diretta: espulso Maripan con il Var. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Hellas Verona-Inter, la moviola - Zufferli lucido nelle situazioni chiave. Giusto annullare il gol di Sanchez - È Luca Zufferli l'arbitro designato per dirigere Hellas ... correre e il VAR conferma col silenzio la decisione di campo. 13' - Una palla pazza schizza nell'area di rigore dell'Inter e qualche ... 🔗fcinternews.it

Hellas Verona-Inter - Giacomelli grazia Zaccagni dall'espulsione, il Var non lo richiama - Per dirigere Hellas ... sala Var. Non una buona prestazione per il direttore di gara, che grazia dall'espulsione Zaccagni nel primo tempo. Ecco di seguito gli episodi più importanti da moviola ... 🔗fcinternews.it

Barcellona-Inter, la moviola: annullato un goal a Mkhitaryan. Lamine Yamal chiede un rigore, proteste sul corner del 3-3 - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Barcellona-Inter, semifinale d`andata della UEFA Champions League. Partita con alcune situazioni: il Barça invoca. 🔗msn.com