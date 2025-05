Moviola Cagliari Udinese l’episodio chiave del match di Serie A

© Calcionews24.com - Moviola Cagliari Udinese, l’episodio chiave del match di Serie A Moviola Cagliari Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 202425 l’episodio chiave della Moviola del match Cagliari Udinese, valido per la 35ª giornata della Serie A 202425. Dirige la sfida l’arbitro Feliciani. l’episodio chiave 🔗Calcionews24.com arbitraledelvalido per la 35ª giornata del campionato diA 202425delladel, valido per la 35ª giornata dellaA 202425. Dirige la sfida l’arbitro Feliciani.

Su altri siti se ne discute

Moviola Lecce Udinese, l’episodio chiave del match - L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: moviola Lecce Udinese L’episodio chiave della moviola del match tra Lecce Udinese, valido per la 26esima giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Bonacina di Bergamo. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH 🔗calcionews24.com

Cagliari-Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE - All’Unipol Domus, il match valido per la 35ª giornata di Serie A tra Cagliari-Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Cagliari-Udinese, valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A Enilve 2024/2025. LA DIRETTA DI CAGLIARI-UDINESE SU CAGLIARI NEWS 24 🔗calcionews24.com

Moviola Udinese Milan, l’episodio chiave del match Serie A - Moviola Udinese Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la trentatuesima giornata di Serie A L’episodio chiave della moviola del match Udinese Milan, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2024-2025. Dirige Juan Luca Sacchi. MOVIOLA 🔗calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Moviola di Cagliari-Fiorentina: il VAR lo aiuta, Marinelli strappa la sufficienza; Cagliari Fiorentina, gestione ok per Marinelli? Gli episodi della moviola -; Dai rossi del derby ai rigori contro Juventus, Inter e Milan: la moviola di Serie A; Moviola Cagliari-Inter, cosa è successo tra Thuram e Mina e perché se ne parla. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cagliari-Udinese 1-2 pagelle e moviola: come ha segnato Kristensen? Gioia e rimpianti per i friulani - I bianconeri dell'Udinese espugnano l’Unipol Domus di Cagliari e fanno un balzo in classifica, sul gol decisivo di Kristensen è stato necessario l’intervento del Var ... 🔗sport.virgilio.it

Cagliari-Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE - All’Unipol Domus, il match valido per la 35ª giornata di Serie A tra Cagliari-Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Cagliari-U ... 🔗calcionews24.com

Moviola e Var Inter Udinese: gli episodi dubbi del match - Moviola e Var Inter Udinese: gli episodi dubbi del match di San Siro ... (InterNews24.com) Se ne è parlato anche su altri giornali Il Cagliari di Davide Nicola torna in campo dopo la sosta ... 🔗informazione.it