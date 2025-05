Movieplayer al Comicon Napoli 2025 il programma e le live di sabato 3 maggio

© Movieplayer.it - Movieplayer al Comicon Napoli 2025, il programma e le live di sabato 3 maggio Comicon Napoli, fino al 4 maggio alla Mostra d'Oltremare: oggi, sabato 3 maggio, numerose anteprime esclusive, incontri e momenti dedicati alla musica e al cosplaying. La giornata di sabato 3 maggio alla XXV edizione del Comicon Napoli si preannuncia come un caleidoscopio di creatività, tra anteprime esclusive, ospiti internazionali e sfide cosplay. Dalle incursioni nella nuova animazione italiana con Lillo e Frank Matano alle visioni d'autore di Altan, passando per manga, videogiochi e premiazioni: una festa pop che celebra ogni forma di immaginazione. Spettacoli, icone e sorprese: il sabato firmato Comicon A Napoli la fantasia prende il largo nella terza giornata della XXV edizione del Comicon, dove sabato 3 maggio la Mostra d'Oltremare si trasforma in un crocevia di mondi immaginari. 🔗 Prosegue con nuovi eventi e ospiti imperdibili la XXV edizione di, fino al 4alla Mostra d'Oltremare: oggi,, numerose anteprime esclusive, incontri e momenti dedicati alla musica e al cosplaying. La giornata dialla XXV edizione delsi preannuncia come un caleidoscopio di creatività, tra anteprime esclusive, ospiti internazionali e sfide cosplay. Dalle incursioni nella nuova animazione italiana con Lillo e Frank Matano alle visioni d'autore di Altan, passando per manga, videogiochi e premiazioni: una festa pop che celebra ogni forma di immaginazione. Spettacoli, icone e sorprese: ilfirmatola fantasia prende il largo nella terza giornata della XXV edizione del, dovela Mostra d'Oltremare si trasforma in un crocevia di mondi immaginari. 🔗 Movieplayer.it

Approfondimenti da altre fonti

Movieplayer al Comicon Napoli 2025, al via oggi la XXV edizione: ecco il programma di giovedì 1° maggio - Il 1° Maggio si alza il sipario su Comicon Napoli 2025, arrivato alla XXV edizione: quest'anno ospiti e numeri da record, con tutti i biglietti esauriti per tutta la durata del festival. Il Comicon Napoli 2025 inaugura oggi, giovedì 1° maggio, la sua 25a edizione con una parata di star tra musica, manga e celebrazioni pop. Attesi ospiti internazionali, anteprime e panel da tutto esaurito in una giornata che promette di lasciare il segno. 🔗movieplayer.it

Comicon Napoli 2025: Movieplayer.it sarà media partner dell'evento, in programma dall'1 al 4 maggio - Movieplayer.it sarà presente al Comicon Napoli 2025, dall'1 al 4 maggio, come media partner dell'evento: dove seguire live, interviste, aggiornamenti. Il Comicon Napoli torna nella città partenopea anche nel 2025, nei giorni dall'1 al 4 maggio. E anche quest'anno Movieplayer.it sarà media partner dell'evento. Sul nostro sito e sui nostri canali social potrete seguire dirette, trovare aggiornamenti e contenuti speciali per tutta la durata del Salone Internazionale della Cultura Pop. 🔗movieplayer.it

Movieplayer al Comicon Napoli 2025, ecco il programma del 2 maggio, in compagnia dei The Jackal - Il secondo giorno della XXV edizione del Comicon Napoli è ancora una volta all'insegna di ospiti speciali, come Jackal, Soderbergh e l'omaggio di Francesca Michielin a One Piece, oltre ad altri grandi nomi dell'illustrazione e di incontri pop. La seconda giornata del Comicon Napoli 2025 si accende con eventi imperdibili: dal ritorno dei The Jackal con la seconda stagione di Pesci Piccoli, all'omaggio di Francesca Michielin a One Piece, passando per l'anteprima italiana del nuovo film di Soderbergh. 🔗movieplayer.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Movieplayer al Comicon Napoli 2025, il programma e le live di sabato 3 maggio; Movieplayer al Comicon Napoli 2025, al via oggi la XXV edizione: ecco il programma di giovedì 1° maggio; PRESENCE – IN ANTEPRIMA AL COMICON NAPOLI 2025 E AL CINEMA DAL 24 LUGLIO; Comicon Napoli 2025, ospiti in programma e anteprime di cinema e serie tv. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Movieplayer al Comicon Napoli 2025, il programma e le live di sabato 3 maggio - La giornata di sabato 3 maggio alla XXV edizione del COMICON Napoli si preannuncia come un caleidoscopio di creatività, tra anteprime esclusive, ospiti internazionali e sfide cosplay. Dalle incursioni ... 🔗msn.com

Movieplayer al Comicon Napoli 2025, ecco il programma del 2 maggio, in compagnia dei The Jackal - La seconda giornata del Comicon Napoli 2025 si accende con eventi imperdibili: dal ritorno dei The Jackal con la seconda stagione di Pesci Piccoli, all'omaggio di Francesca Michielin a One Piece, pass ... 🔗msn.com

Comicon Napoli 2025: Movieplayer.it sarà media partner dell'evento, in programma dall'1 al 4 maggio - Movieplayer.it sarà presente al Comicon Napoli 2025, dall'1 al 4 maggio, come media partner dell'evento: dove seguire live, interviste, aggiornamenti. 🔗msn.com