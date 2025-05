Movida Napoli 14enne fermato con un coltello in tasca

Napoli, un 14enne è stato fermato con un coltello a serramanico in tasca. Continuano senza sosta a Napoli i controlli dei carabinieri nelle aree più sensibili del centro cittadino, con particolare attenzione alle zone di piazza Bellini, piazza Dante e piazza del Gesù.

Movida a Napoli, minori con coltelli: 13enne armato fermato da militari in borghese - A 13 anni con il coltello in tasca. È l?ultima follia scritta dai minorenni napoletani che nel fine settimana (ma probabilmente anche in tutti gli altri) escono di casa armati.

Napoli, controlli alla Movida al Vomero e a Chiaia: fermato minorenne con coltello - Durante un?intensa operazione di controllo nella movida, i carabinieri del comando provinciale hanno setacciato l'area dei baretti di Chiaia e le strade del Vomero.

Napoli, 14enne accoltella coetaneo: fermato per tentato omicidio - I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 14enne incensurato. Il ragazzo è gravemente indiziato del tentativo di omicidio di un coetaneo commesso con un coltello. I fatti sono avvenuti in pieno centro cittadino, in zona Piazza Dante, in ora notturna. La vittima era stata attirata.

