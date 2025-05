Motori al Mare fa il pieno | Torrette tra rombi d’epoca swing e migliaia di presenze

© Ilrestodelcarlino.it - Motori al Mare fa il pieno: Torrette tra rombi d’epoca, swing e migliaia di presenze Motori d’epoca si è mescolato alle note swing e all’energia del rock sul lungoMare di Torrette, dove il 1° maggio si è celebrata una delle edizioni più riuscite di Motori al Mare. Una festa che ha unito la passione per le auto e moto storiche con l’atmosfera vintage degli anni ’50 e ’60, attirando migliaia di persone da tutto il Centro Italia. «Abbiamo fatto numeri da record», ha dichiarato soddisfatto Christian Taro all’indomani dell’evento. «Assieme a Marco Battistelli di Torrette Promotion e con la collaborazione di Be Vintage, siamo riusciti a creare una giornata indimenticabile. Centinaia di mezzi d’epoca, 200 persone a pranzo, migliaia sul lungoMare per la band live e il mercatino». Dalla mattina, il litorale si è animato con il raduno di Vespe, moto e auto d’altri tempi: una sfilata colorata e rumorosa partita alla volta dei colli fanesi, accolta da curiosi e appassionati in ogni angolo del percorso. 🔗 Fano (Pesaro e Urbino) sabato 3 maggio 2025 - Il rombo deisi è mescolato alle notee all’energia del rock sul lungodi, dove il 1° maggio si è celebrata una delle edizioni più riuscite dial. Una festa che ha unito la passione per le auto e moto storiche con l’atmosfera vintage degli anni ’50 e ’60, attirandodi persone da tutto il Centro Italia. «Abbiamo fatto numeri da record», ha dichiarato soddisfatto Christian Taro all’indomani dell’evento. «Assieme a Marco Battistelli diPromotion e con la collaborazione di Be Vintage, siamo riusciti a creare una giornata indimenticabile. Centinaia di mezzi, 200 persone a pranzo,sul lungoper la band live e il mercatino». Dalla mattina, il litorale si è animato con il raduno di Vespe, moto e auto d’altri tempi: una sfilata colorata e rumorosa partita alla volta dei colli fanesi, accolta da curiosi e appassionati in ogni angolo del percorso. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Pasqua in tv fa il pieno di share - Vi proponiamo "Tele...raccmando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Via Crucis” / Rai 1) A dispetto della invadenza della cultura woke e del politically correct, il richiamo delle tradizioni e della sensibilità religiosa rimane un forte collante della nazione italiana. Anche quest’anno il tema della Pasqua ha fatto incetta di ascolti in tutte le sue declinazioni televisive. 🔗liberoquotidiano.it

Era scomparso un paio di settimane fa, è suo il corpo senza vita recuperato in mare - E' stata data una identità al cadavere recuperato in mare dai Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di giovedì 3 aprile. Si apprende dai Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che hanno partecipato alle indagini, che si tratta di un 50enne che era scomparso dalla zona di Ravenna un paio di... 🔗ravennatoday.it

Marco Masini fa tappa a Bari con il suo tour 'Ci vorrebbe ancora il mare' - "35 anni di musica, storie ed emozioni. Canzoni che ci hanno unito e che ancora oggi continuano a farlo. E allora, quale modo migliore per festeggiare se non tornare sul palco e vivere tutto questo insieme? Da luglio a dicembre sarò in tour in tutta Italia, dai teatri ai palasport. Non vedo l’ora... 🔗baritoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Motori al Mare fa il pieno: Torrette tra rombi d’epoca, swing e migliaia di presenze; Primo maggio marittimo tra aquiloni e motori; 25 aprile in moto: 5 itinerari in Italia per vivere tutto il bello di una stagione di sole, mare e viaggi; Salvataggio in pieno oceano, il comandante salentino Bramato cambia rotta alla crociera e recupera cinque veli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia