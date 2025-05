Motogp Dall’Igna | Bagnaia sotto le aspettative imperativo migliorare E Yamaha…

© Sport.quotidiano.net - Motogp, Dall’Igna: “Bagnaia sotto le aspettative, imperativo migliorare. E Yamaha…” Bagnaia ancora in difficoltà. A Jerez la prima vittoria non del team ufficiale nel 2025, successo di Alex Marquez, e su una pista favorevole Pecco si è dovuto accontentare di un altro terzo posto, che comunque fa classifica considerando il secondo errore stagionale di Marc Marquez. Tuttavia, serve di più, perché Bagnaia è parso al di sotto delle aspettative e il feeling con la Gp25 è tutto da costruire. Dall’Igna: “Serve migliorare, e occhio a Yamaha”Solo due errori in gara domenicale di Marc Marquez stanno tenendo aperto il mondiale 2025, con un triello ravvicinato che coinvolge i due fratelli spagnoli e Pecco Bagnaia. 🔗 Bologna, 3 maggio 2025 – Ventidue vittorie di fila, eguagliato il record di Honda, e la possibilità di migliorarlo domenica prossima a Le Mans nel gran premio di Francia. C’è da un lato grande soddisfazione in Ducati per una sequenza impressionante di risultati, ma anche attenzione per l’avvicinamento delle rivali, soprattutto Yamaha, e un Peccoancora in difficoltà. A Jerez la prima vittoria non del team ufficiale nel 2025, successo di Alex Marquez, e su una pista favorevole Pecco si è dovuto accontentare di un altro terzo posto, che comunque fa classifica considerando il secondo errore stagionale di Marc Marquez. Tuttavia, serve di più, perchéè parso al didellee il feeling con la Gp25 è tutto da costruire.: “Serve, e occhio a Yamaha”Solo due errori in gara domenicale di Marc Marquez stanno tenendo aperto il mondiale 2025, con un triello ravvicinato che coinvolge i due fratelli spagnoli e Pecco. 🔗 Sport.quotidiano.net

