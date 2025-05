Motociclista precipita in una scarpata per 30 metri | salvato dal Soccorso Alpino

Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa uscito verso le 3 di sabato notte in aiuto a un motociclista uscito di strada sulla provinciale 141 che scende da Cima Grappa. Il 20enne L.R., residente a Villorba, aveva perso il controllo della moto finendo contro il guardrail.

