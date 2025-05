Motociclista genovese si schianta al Passo del Penice | in ospedale con l' elicottero

© Genovatoday.it - Motociclista genovese si schianta al Passo del Penice: in ospedale con l'elicottero Motociclista genovese di 25 anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Parma dopo una caduta al Passo del Penice a Bobbio, in provincia di Piacenza.È successo nel pomeriggio di sabato: il giovane, impegnato in un giro in moto, ha perso il controllo del suo mezzo cadendo. 🔗 Undi 25 anni è stato trasportato in elisoccorso all’di Parma dopo una caduta aldela Bobbio, in provincia di Piacenza.È successo nel pomeriggio di sabato: il giovane, impegnato in un giro in moto, ha perso il controllo del suo mezzo cadendo. 🔗 Genovatoday.it

