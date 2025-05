Motociclista cade al Passo del Penice trasportato in elisoccorso a Parma

© Ilpiacenza.it - Motociclista cade al Passo del Penice, trasportato in elisoccorso a Parma Motociclista di 25 anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Parma dopo una caduta al Passo del Penice. Il giovane di Genova è stato soccorso dall’auto infermieristica del 118 dell’ospedale di Bobbio, dall’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia e, appunto, dall’elicottero del. 🔗 Undi 25 anni è statoinall’ospedale didopo una caduta aldel. Il giovane di Genova è stato soccorso dall’auto infermieristica del 118 dell’ospedale di Bobbio, dall’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia e, appunto, dall’elicottero del. 🔗 Ilpiacenza.it

