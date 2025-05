Moto rubate recuperate dai Carabinieri seguendo il Gps

Carabinieri della Compagnia di Taranto hanno intensificato i controlli, con un servizio straordinario sul territorio mirato a contrastare il fenomeno dei furti di veicoli.Sono state interessate le aree urbane e periferiche, in particolare quelle del settore sud dove maggiormente vengono rinvenuti Motocicli oggetto di furto, come quello avvenuto il 08.04.2025.Prendendo spunto da un furto di un Motociclo avvenuto in Leporano la sera del 25.04.2025 e subito dopo segnalato transitate da viale Unità di Italia, nella mattina del 26 aprile 2025 si metteva in atto un dispositivo di controllo coordinato e, grazie all'ausilio di apparecchiature tecniche, veniva circoscritta un'area ben localizzata.

Taranto: nel vano autoclave di un condominio due moto rubate, i carabinieri le individuano grazie al gps Furto a Leporano - Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Taranto hanno intensificato i controlli, con un servizio straordinario sul territorio mirato a contrastare il fenomeno dei furti di veicoli.

Taranto, moto rubate rinvenute grazie al GPS: due mezzi recuperati dai Carabinieri - A Taranto, i Carabinieri hanno ritrovato due motocicli rubati, grazie al segnale GPS di uno dei veicoli. I mezzi erano nascosti nel vano autoclave di un condominio ... 🔗trmtv.it

TARANTO - I Carabinieri seguono tracciato del gps per recuperare moto rubate - Nel vano dell’autoclave di un condominio, i militari della Sezione Radiomobile hanno rivenuto due motocicli, di cui uno era stato rubato il 26 aprile, mentre il secondo alcuni giorni addietro Proseguo ... 🔗manduriaoggi.it

