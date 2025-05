Mostra mercato dell’artigianato della Valtiberina Toscana verso il gran finale per la 50esima edizione

Arezzo, 3 maggio 2025 – La 50ª Mostra mercato dell'artigianato della Valtiberina Toscana si avvia al gran finale dopo il pieno di visitatori fatto registrare giovedì 1° maggio. Tantissime, infatti, le persone che nel giorno della Festa dei Lavoratori hanno scelto Anghiari, passeggiando nel cuore di uno dei Borghi più Belli d'Italia, immersi nelle eccellenze dell'artigianato che ne hanno animato i vicoli e le piazze. Apprezzate le numerose iniziative che hanno caratterizzato la Mostra inaugurata il 24 aprile, dalla collaterale "I Mestieri dell'Arte fra Tevere e Arno", con le 150 opere di artigianato artistico esposte nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Pretorio fino alle dimostrazioni che sono state curate direttamente dagli artigiani nel corso delle Masterclass.

