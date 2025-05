Mosca | Kiev rifiuta la tregua e minaccia la parata del 9 maggio Se provoca non arriverà al 10

© Xml2.corriere.it - Mosca: «Kiev rifiuta la tregua e minaccia la parata del 9 maggio. Se provoca, non arriverà al 10» maggio sul conflitto in Ucraina, in diretta. Attacco a Novorossiysk, proclamato stato d'emergenza. Attore arruolato nelle truppe di Kiev ucciso al fronte 🔗 Le notizie di sabato 3sul conflitto in Ucraina, in diretta. Attacco a Novorossiysk, proclamato stato d'emergenza. Attore arruolato nelle truppe diucciso al fronte 🔗 Xml2.corriere.it

Ucraina, Trump: «I miei negoziatori verso la Russia. Sanzioni devastanti se Mosca rifiuta la tregua. Dazi? Vinceremo la battaglia con l'Ue» - Risponde «no comment» ad una domanda sui colloqui con la Russia per la pace in Ucraina. «Non commenterò. Abbiamo delle persone lì», ha detto Donald Trump sui... 🔗ilmessaggero.it

Usa: "Stop alla mediazione senza proposte concrete Mosca-Kiev" | Russia, Lavrov: "Tregua di Putin significa l'avvio di negoziati diretti" - Il cessate il fuoco, come reso noto da Putin, sarà dall'8 al 10 maggio. Zelensky chiede di "non regalare" alcun territorio al suo omologo russo. Medvedev minaccia "Svezia e Finlandia "anche con il nucleare" 🔗tgcom24.mediaset.it

Ucraina: Putin pronto a discutere una tregua con condizioni. E Trump riparla di sanzioni a Mosca. Kiev interessata alla proposta italiana - MOSCA – Se si potesse andare verso un accordo di pace definitivo, Putin sarebbe disposto a discutere una tregua temporanea in Ucraina. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti: secondo le quali per un accordo sulla cessazione delle ostilità ci dovrebbe essere una chiara intesa sui principi quadro dell’accordo di pace finale. La Russia insisterà […] L'articolo Ucraina: Putin pronto a discutere una tregua con condizioni. 🔗.com

Mosca, la solita tregua: Nostre le 4 province. Zelensky ribadisce il no; Casa Bianca a Mosca: Vi esortiamo a firmare la tregua. Putin nel Kursk: Cacciare via gli ucraini - Zelensky: procedere verso la pace e le garanzie di sicurezza; Putin non chiude alla tregua, 'ma molto resta da discutere'. Trump: 'Parole promettenti'; Trump: 'Penso di avere accordo con Russia. Con Zelensky più difficile'. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La Casa Bianca studia le opzioni per premere su Mosca. Kiev: le tregue di Putin sono "manipolazione" - F16, ok alla vendita di equipaggiamenti Usa all’Ucraina Il dipartimento di Stato americano ha approvato la vendita potenziale di parti ed equipaggiamenti dei caccia F-16 all'Ucraina per un valore tota ... 🔗msn.com

Mosca, la solita tregua: "Nostre le 4 province". Zelensky ribadisce il "no" - L'Europa resta spettatore interessato, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen netta: "Tutti abbiamo visto come Putin negozia, non ci si può fidare di lui" ... 🔗msn.com

Cremlino: 'Kiev evita una risposta sulla tregua, questo è manipolare' - "Manipolazione è evitare di dare una risposta diretta alla proposta di tregua russa, è più di una manipolazione". 🔗ansa.it