Mosca | Kiev rifiuta la tregua e minaccia la nostra parata del 9 maggio Riarmo Ue Mattarella convoca il Consiglio di Difesa

© Xml2.corriere.it - Mosca: «Kiev rifiuta la tregua e minaccia la nostra parata del 9 maggio». Riarmo Ue, Mattarella convoca il Consiglio di Difesa maggio sul conflitto in Ucraina, in diretta. Attacco a Novorossiysk, proclamato stato d'emergenza. Attore arruolato nelle truppe di Kiev ucciso al fronte 🔗 Le notizie di sabato 3sul conflitto in Ucraina, in diretta. Attacco a Novorossiysk, proclamato stato d'emergenza. Attore arruolato nelle truppe diucciso al fronte 🔗 Xml2.corriere.it

Ne parlano su altre fonti

Mosca: «Kiev rifiuta la tregua e minaccia la nostra parata del 9 maggio. Nel caso di una vera provocazione, non arriverà al 10» - Le notizie di sabato 3 maggio sul conflitto in Ucraina, in diretta. Attacco a Novorossiysk, proclamato stato d'emergenza. Attore arruolato nelle truppe di Kiev ucciso al fronte 🔗xml2.corriere.it

Mosca: «Kiev rifiuta la tregua e minaccia la parata del 9 maggio. Se provoca, non arriverà al 10» - Le notizie di sabato 3 maggio sul conflitto in Ucraina, in diretta. Attacco a Novorossiysk, proclamato stato d'emergenza. Attore arruolato nelle truppe di Kiev ucciso al fronte 🔗xml2.corriere.it

Ucraina, Trump: «I miei negoziatori verso la Russia. Sanzioni devastanti se Mosca rifiuta la tregua. Dazi? Vinceremo la battaglia con l'Ue» - Risponde «no comment» ad una domanda sui colloqui con la Russia per la pace in Ucraina. «Non commenterò. Abbiamo delle persone lì», ha detto Donald Trump sui... 🔗ilmessaggero.it

Ne parlano su altre fonti

Mosca: Kiev rifiuta la tregua e ci minaccia. Se attacca la parata, non arriva al 10 maggio; Russia: Kiev rifiuta la tregua e minaccia la nostra parata? Non arriverà al 10 maggio; Ucraina, Zelensky rifiuta tregua di tre giorni offerta da Putin. Mosca: Dimostra che è neonazista; Casa Bianca a Mosca: Vi esortiamo a firmare la tregua. Putin nel Kursk: Cacciare via gli ucraini - Zelensky: procedere verso la pace e le garanzie di sicurezza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Russia: "Kiev rifiuta la tregua e minaccia la nostra parata? Non arriverà al 10 maggio" - Durissima la replica di Mosca alle parole di Zelensky, che aveva detto di non poter garantire la sicurezza dei leader politici internazionali ospiti di Putin alla parata per gli 80 anni dalla vittoria ... 🔗msn.com

Zelensky respinge la tregua di Putin per il Giorno della Vittoria - Zelensky rifiuta la proposta di tregua di Putin per il 9 maggio, definendola una provocazione. Medvedev risponde su Telegram. 🔗quotidiano.net

Mosca, la solita tregua: "Nostre le 4 province". Zelensky ribadisce il "no" - L'Europa resta spettatore interessato, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen netta: "Tutti abbiamo visto come Putin negozia, non ci si può fidare di lui" ... 🔗msn.com