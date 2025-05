Mosaner | Stefania mi ha salvato a volte Constantini | Ci divertiamo a giocare insieme L’Italia vince i Mondiali

Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono laureati Campioni del Mondo di curling doppio misto: tornati insieme a tre anni di distanza dall'apoteosi firmata alle Olimpiadi di Pechino 2022, gli azzurri hanno dettato legge sul ghiaccio di Fredericton (Canada), vincendo tutte le partite disputate e conquistando un'epocale medaglia d'oro. Il binomio tricolore è stato impeccabile come ai Giochi in terra asiatica, confermando la propria imbattibilità e facendo suonare l'Inno di Mameli.Si tratta del primo trionfo iridato per L'Italia in questo sport (considerando anche gli eventi con le squadre di genere) e così i nostri portacolori si possono lanciare con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove andranno a caccia di uno storico bis a cinque cerchi. La finale contro la Scozia, risoltasi con il punteggio di 9-4, è stata palpitante e si è decisa con i quattro punti messi a segno dalla nostra Nazionale nel settimo end, al termine del quale gli anglosassoni hanno dovuto alzare bandiera bianca.

