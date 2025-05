Morto per salvare l’amico | la tragedia dei due vigili del fuoco nella forra del Balzolo

© Chietitoday.it - Morto per salvare l’amico: la tragedia dei due vigili del fuoco nella forra del Balzolo Morto per tentare di salvare l’amico e collega Emanuele Capone, rimasto bloccato con una gamba tra le rocce durante un’escursione nella forra del Balzolo, a Pennapiedimonte. È questa la prima ricostruzione di quanto accaduto mercoledì scorso, nella drammatica uscita in cui. 🔗 Nico Civitella sarebbeper tentare die collega Emanuele Capone, rimasto bloccato con una gamba tra le rocce durante un’escursionedel, a Pennapiedimonte. È questa la prima ricostruzione di quanto accaduto mercoledì scorso,drammatica uscita in cui. 🔗 Chietitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Edoardo morto folgorato a Verona, il padre: «Ho trovato io il suo corpo. Voleva salvare l’amico» - Un’intera comunità è rimasta sconvolta dalla morte di Edoardo Mangano, un ragazzo di 19 anni, il cui corpo senza vita è stato trovato sui binari vicino a un treno merci a Verona. A raccontare i drammatici momenti di quella notte è suo padre, Alberico Mangano, che, insieme alla polizia, stava cercando il figlio da diverse ore. Il ritrovamento del corpo è avvenuto mentre il padre illuminava con una torcia la zona, dopo aver già ispezionato il luogo senza trovare tracce di Edoardo. 🔗thesocialpost.it

La difesa finita in tragedia. Uccide il padre violento: "Volevo salvare mamma" - La storia comincia e finisce nella confessione davanti alla pm di Trento Patrizia Foiera: "L’ho accoltellato, la stava maltrattando". Un padre violento, una madre che subisce l’ennesima aggressione, un figlio che diventa assassino per difenderla. Già sentita, sì. È la fotocopia della tragedia in provincia di Torino di cui è stato protagonista in pieno lockdown, il 30 aprile del 2020, Alex Cotoia, che allora aveva 18 anni e di cognome faceva ancora Pompa come il papà. 🔗quotidiano.net

Bologna, tragedia all’alba in tangenziale: un operaio morto e due feriti travolti da un furgone - Un grave incidente ha sconvolto la mattina di oggi, giovedì 10 aprile, lungo la tangenziale di Bologna, dove un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un furgone nei pressi di un cantiere stradale. L’impatto è avvenuto intorno alle 5.45, al km 4.4, nel tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triumvirato, in direzione della A14 Bologna-Taranto. 🔗thesocialpost.it

Cosa riportano altre fonti

Morto per salvare l’amico: la tragedia dei due vigili del fuoco nella forra del Balzolo; TRAGEDIA VIGILI DEL FUOCO A PENNAPIEDIMONTE: CIVITELLA MORTO PER AIUTARE L'AMICO; Dramma in Sicilia, 17enne muore annegato: si era tuffato per salvare un amico; «Mio figlio è morto da eroe per salvare il suo compagno». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Morto per salvare l’amico: la tragedia dei due vigili del fuoco nella forra del Balzolo - Il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giancarlo Ciani, ha aperto un fascicolo nei confronti di ignoti sulla morte dei due vigili del fuoco deceduti ieri durante… Leggi ... 🔗informazione.it

TRAGEDIA VIGILI DEL FUOCO A PENNAPIEDIMONTE: - PENNAPIEDIMONTE – Nico Civitella è morto per salvare l’amico e collega Emanuele Capone. È la ricostruzione di quella che potrebbe essere stata la dinamica della tragedia di mercoledì scorso in una for ... 🔗abruzzoweb.it

POMPIERI MORTI A PENNAPIEDIMONTE: - PENNAPIEDIMONTE – Nico è morto per salvare l’amico e collega Emanuele. È la ricostruzione di quella che potrebbe essere stata la dinamica della tragedia di mercoledì scorso in una forra del Balzolo, a ... 🔗abruzzoweb.it