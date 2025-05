Morto Mimmo Infantolino fu più volte consigliere comunale e assessore a Terrasini

© Palermotoday.it - Morto Mimmo Infantolino, fu più volte consigliere comunale e assessore a Terrasini Terrasini, Giosuè Maniaci, "saluta" Mimmo Infantolino, Morto nelle scorse ore all'età di 74 anni. Figura storica della politica locale, Infantolino è stato più volte consigliere comunale e assessore sia. 🔗 "Se ne va un amico di tante battaglie e amico di tutti". Con queste parole il sindaco di, Giosuè Maniaci, "saluta"nelle scorse ore all'età di 74 anni. Figura storica della politica locale,è stato piùsia. 🔗 Palermotoday.it

