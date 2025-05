Morte di due migranti in poche ore il vescovo | Sta mancando un po' di umanità

© Brindisireport.it - Morte di due migranti in poche ore, il vescovo: "Sta mancando un po' di umanità" mancando un po' di umanità, forse". Parole di ghiaccio quelle riferite ad Ansa da monsignor Giovanni Intini, vescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, a seguito delle due morti di migranti nella provincia di Brindisi. Si tratta di Lamine Barro, il 27enne investito sulla. 🔗 BRINDISI - "Staun po' di, forse". Parole di ghiaccio quelle riferite ad Ansa da monsignor Giovanni Intini,della diocesi di Brindisi-Ostuni, a seguito delle due morti dinella provincia di Brindisi. Si tratta di Lamine Barro, il 27enne investito sulla. 🔗 Brindisireport.it

“Cosa ha detto quando ha capito”. Papa Francesco per due volte vicino alla morte: parla il medico - Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio, Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni e voci infondate che lo davano addirittura per morto. La realtà è stata ben diversa: il Pontefice ha lottato duramente per superare due crisi gravi, una polmonite e successive infezioni, che lo hanno portato davvero vicino al punto di non ritorno. 🔗caffeinamagazine.it

Due auto carbonizzate in periferia: una è risultata rubata a novembre, l’altra poche ore fa - LECCE – Due auto carbonizzate scoperte nella notte: sono entrambe oggetto di furto. Ignoti le hanno lasciate una accanto all’altra, nelle campagne alla periferia di Lecce, per poi appiccare il fuoco alle carrozzerie e distruggerle. È accaduto nelle scorse ore: la scoperta in un terreno lungo la... 🔗lecceprima.it

Guerra Ultras Inter, decisivo il pentito Beretta: lui avrebbe ordinato la morte di Boiocchi, due i killer - Guerra Ultras Inter, decisivo il pentito Beretta: lui avrebbe ordinato la morte di Boiocchi, due i killer Sembra a una svolta l’inchiesta sulla guerra interna alla Curva Nord interista. Guerra ovviamente per interessi, per la gestione dei guadagni degli ultrà. Scrive il Corriere della Sera che è questo il movente dell’omicidio dell’ex capo ultras Vittorio Boiocchi, ucciso la sera del 29 ottobre 2022 in via Fratelli Zanzottera nel quartiere di Figino a Milano. 🔗ilnapolista.it

Baby migranti intrappolati in ragnatele di morte - L’abbraccio burocratico ma poco affettuoso di Mamma Elvezia ai minori non accompagnati. Troppo isolati dai coetanei. E c’è chi si toglie la vita ... 🔗laregione.ch

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: arrivati due barchini - Sono 96 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo che una motovedetta della guardia di finanza e una di Frontex hanno agganciato, a poche miglia dall’isola, due barchini. A bordo rispettivamente 73 persone ... 🔗ilsicilia.it