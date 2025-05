Morta l’attrice Francesca Benedetti aveva 89 anni

© Lettera43.it - Morta l’attrice Francesca Benedetti, aveva 89 anni

Morta a 89 anni Francesca Benedetti, attrice con alle spalle una lunga carriera tra teatro, radio, cinema e televisione. Nata nel 1935 a Urbino, si era diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte drammatica per poi debuttare nel 1957 in Ifigenia in Tauride di Euripide, per la regia di Orazio Costa e Mario Ferrero. Dopo il passaggio in varie compagnie con Gigi Proietti e Virginio Gazzolo aveva fondato a Roma il Teatro Centouno con la direzione artistica di Antonio Calenda, dove sarà protagonista di varie stagioni di prosa. Sempre nel 1957 il debutto in televisione nella parte di Ninon in Cosa sognano le fanciulle. Risale al 1959 invece la ‘prima’ al cinema, con una parte in Uomini e nobiluomini. Benedetti aveva dato l’addio alle scene febbraio, salendo sul palco a Roma per due repliche dell’Erodiade di Giovanni Testori, per la regia di Marco Carniti. 🔗 a 89, attrice con alle spalle una lunga carriera tra teatro, radio, cinema e televisione. Nata nel 1935 a Urbino, si era diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte drammatica per poi debuttare nel 1957 in Ifigenia in Tauride di Euripide, per la regia di Orazio Costa e Mario Ferrero. Dopo il passaggio in varie compagnie con Gigi Proietti e Virginio Gazzolofondato a Roma il Teatro Centouno con la direzione artistica di Antonio Calenda, dove sarà protagonista di varie stagioni di prosa. Sempre nel 1957 il debutto in televisione nella parte di Ninon in Cosa sognano le fanciulle. Risale al 1959 invece la ‘prima’ al cinema, con una parte in Uomini e nobiluomini.dato l’addio alle scene febbraio, salendo sul palco a Roma per due repliche dell’Erodiade di GiovTestori, per la regia di Marco Carniti. 🔗 Lettera43.it

Ne parlano su altre fonti

Morta l’attrice Francesca Benedetti, aveva 89 anni - È morta a 89 anni Francesca Benedetti, attrice con alle spalle una lunga carriera tra teatro, radio, cinema e televisione. Nata nel 1935 a Urbino, si era diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte drammatica per poi debuttare nel 1957 in Ifigenia in Tauride di Euripide, per la regia di Orazio Costa e Mario Ferrero. Dopo il passaggio in varie compagnie con Gigi Proietti e Virginio Gazzolo aveva fondato a Roma il Teatro Centouno con la direzione artistica di Antonio Calenda, dove sarà protagonista di varie stagioni di prosa. 🔗lettera43.it

Morta attrice Francesca Carocci, miocardite scambiata per ansia: 2 rinvii a giudizio - La scomparsa prematura di Francesca Carocci, giovane attrice di 29 anni, ha sollevato dubbi sulla gestione della sua emergenza sanitaria e acceso un dibattito sulla responsabilità medica. La Procura ha richiesto il rinvio a giudizio per due medici dell’Aurelia Hospital, accusati di omicidio colposo per negligenza nella diagnosi e nel trattamento della paziente. La visita all’Aurelia Hospital e la diagnosi errata Il 28 febbraio 2024, Francesca Carocci si è recata presso il pronto soccorso dell’Aurelia Hospital lamentando dolori al petto. 🔗thesocialpost.it

L'attrice Francesca Carocci morta d'infarto a 28 anni, chiesto processo per due medici: "Scambiata la miocardite con attacchi d'ansia" - I medici indagati sono accusati di omicidio colposo: le avevano prescritto degli antidolorifici per il dolore al petto. 48h dopo un attacco cardiaco le è stato fatale Chiesto il processo per i due medici che visitarono l'attrice Francesca Carocci, morta d'infarto a 28 anni. La giovane si era 🔗ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Addio all'attrice urbinate Francesca Benedetti: sul palco fino all’ultimo; È morta Francesca Benedetti: l'attrice aveva 89 anni, malata da tempo ha calcato le scene fino all'ultimo; Morta l’attrice Francesca Benedetti, aveva 89 anni; Addio all'attrice Francesca Benedetti, aveva 89 anni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Morta l’attrice Francesca Benedetti, aveva 89 anni - È morta a 89 anni Francesca Benedetti, attrice con alle spalle una lunga carriera tra teatro, radio, cinema e televisione. Nata nel 1935 a Urbino, si era diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte dramm ... 🔗msn.com

Addio all'attrice Francesca Benedetti, aveva 89 anni - Nata a Urbino nel 1935 e romana d'adozione, Francesca Benedetti era un' artista eclettica: tra teatro, radio, cinema e televisione, ha lavorato con i più grandi registi da Luca Ronconi a Giorgio Streh ... 🔗msn.com

Addio Francesca Benedetti, l'attrice aveva 89 anni - È morta questa mattina alle 8, nella sua abitazione, l'attrice Francesca Benedetti. Aveva 89 anni, era nata a Urbino il 18 novembre del 1935. Da tempo era malata. Accanto a lei fino all'ultimo la ... 🔗tg24.sky.it